حبس «مير» بئر العرش بعد تورطة في قبض رشوة داخل مقهى بسطيف

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين ولمان بسطيف بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن حركة الانفتاح الوطني لبلدية بئر العرش في سطيف الحبس المؤقت، في ساعات متأخرة من الليل، بعد ضبطه متلبسا في قضية رشوة واستغلال النفوذ. القضية عالجتها مصالح فرقة البحث والتحري بأمن ولاية سطيف، بناء على معلومات وردت إلى مصالح الاستعلامات العامة أن «المير» شرع في جمع الرشوة من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، حيث ينتظر دراسة حصة 190 مسكن، الشهر القادم، واستنادا إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين لدى فرقة البحث والتحري بسطيف، قامت باتخاذ كافة الإجراءات وتبليغ النائب العام واستصدار تسخيرة، ليتم نصب كمين محكم لـ«المير» واتخاذ كل التدابير للإيقاع به، أين التقى رئيس المجلس الشعبي البلدي مع المواطن المعني في مقهى مجاورة للبلدية وسلمه مبلغ 7 ملايين تحت الطاولة، بعد أن مد المير يده تحت الطاولة وأمسك المبلغ خوفا من رؤيته من طرف الحاضرين، ووضعه في الجيب الخلفي للسروال، في انتظار استكمال المبلغ المتبقي المتفق عليه المقدر بـ20 مليون سنتيم، عندها داهم ثلاثة عناصر للشرطة بالزي المدني «المير»، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته المبلغ وملف السكن الخاص بأخت المعني التي تعاني وضعية مزرية وتسكن رفقة ابنها وأمها في منزل تنعدم فيه أدنى الشروط الصحية، ليتم اقتياده إلى فرقة البحث بسطيف للتحقيق معه أين حاول إنكار التهمة، وفي اليوم الموالي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة عين ولمان للتحقيق معه وإحالة الملف على قاضي التحقيق، أين حاول إنكار التهمة، وأنه طلب مبلغ 5 ملايين من أجل خدمة البلدية، لكن المواطن أكد أنه سلمه مبلغ 7 ملايين كرشوة مقابل الاستفادة من السكن واستكمال المبلغ المتبقي، كما سلمه ملف السكن، حيث تم إيداع «المير» رهن الحبس المؤقت بنفس التهمة، في انتظار مثوله أمام المحكمة .