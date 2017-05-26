الجزائر تدين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا بمصر

أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف صبيحة اليوم الجمعة حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات الأقباط.

وأضاف بن علي شريف، أن العناصر الإرهابية التي خططت ونفذت هذا العمل الدنيء والجبان، لن تنال أبدا من وحدة الشعب المصري الشقيق وتماسكه ولن تقوض بأي حال من الأحوال قيم التعايش السلمي التي دأب عليها وعاش في كنفها منذ مئات السنين.

وقال بن علي شريف، نعرب عن تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي، مضيفا نؤكد تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق في تصديهما للإرهاب، ونجدد شجبنا ورفضنا لهذه الظاهرة الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا.