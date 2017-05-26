أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية اخر الأخبار

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا بمصر

نشر يوم 2017/05/26 1252 0 أمينةج الجزائر تدين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا بمصر
أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة بمحافظة المنيا بمصر، والذي خلف مقتل أكثر من20 قبطي.

أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي  شريف، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف صبيحة اليوم الجمعة حافلة  بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات الأقباط.

وأضاف بن علي شريف، أن العناصر الإرهابية التي خططت ونفذت هذا العمل الدنيء  والجبان، لن تنال أبدا من وحدة الشعب المصري الشقيق وتماسكه ولن تقوض بأي حال  من الأحوال  قيم التعايش السلمي التي دأب عليها وعاش في كنفها منذ مئات  السنين.

وقال بن علي شريف، نعرب عن تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل  الإرهابي، مضيفا نؤكد تضامننا  مع حكومة مصر وشعبها الشقيق في تصديهما للإرهاب، ونجدد   شجبنا ورفضنا لهذه الظاهرة الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا.

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا