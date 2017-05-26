تبون يفتح حسابا باسمه على موقع تويتر

فتح الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون، أمس الخميس حسابا رسميا باسمه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال تبون في أول تغريدة له، إنه قرر فتح حساب رسمي باسمه على الموقع، موجها في نفس الوقت الدعوة للجميع لمتابعة أخباره ونشاطاته والتواصل معه عبره.