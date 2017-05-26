توقيف شابين في باتنة حاولا إغراق السوق بـ 100 مليون مزوّرة

تمكنت فرقة البحث والتحري بمصالح الأمن الولائي في باتنة، أمس، من توقيف شابين أحدهما من مدينة باتنة والآخر من بلدية جرمة، مع حجز مبلغ مالي مزور يقارب -حسب مصادرنا 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز معدات وتجهيزات تستعمل في عمليات التزوير، وقد أنجزت محاضر سماع وتفتيش رسمية، في انتظار عرض المشتبه فيهما على الجهات القضائية بمحكمة باتنة الابتدائية، بحر الأسبوع الجاري، لتحديد المناصب القانونية والتهم مع اتخاذ القرار بخصوصها، وبهذه العملية المكللة بالنجاح تكون المصالح الأمنية قد جنّبت تداول تلك الأموال في الأسواق، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه المعاملات التجارية.