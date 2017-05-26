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محاولة قتل شاب ووضعه في كيس بلاستيكي في غرداية

نشر يوم 2017/05/26 4425 0 عبد المالك.ل محاولة قتل شاب ووضعه في كيس بلاستيكي في غرداية

أقدمت عصابة تتكون من 3 أشخاص، صباح أمس، على مباغتة شاب وهو داخل مركبته في محاولة لقتله وسرقة سيارته من نوع «هيليكس»، بعدما أنهكه التعب ومحاولته النوم داخل سيارته على حافة الطريق، من أجل مواصلة الطريق إلى المنيعة بعد أخذ قسط من الراحة، حيث تم نقل الشاب على جناح السرعة إلى مستشفي متليلي نتيجة الجروح الخطيرة التي أصيب بها، بعدما قامت العصابة بلفه داخل كيس، ظنا منها أنه مات، والهروب بالسيارة إلى وجهة مجهولة، فيما قامت مصالح الدرك في ولاية غرداية بإطلاق دوريات من أجل توقيف العصابة.

 

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