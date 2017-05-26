«60 مليار دينار لتسوية مستحقات مؤسسات إنجاز مساكن عدل وLPP»

كشف الوزير الأول، عبد المجيد تبون، عن الإفراج عن مبلغ مالي معتبر يقارب 60 مليار دينار، بداية من الأسبوع المقبل، لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية في برنامجي «عدل وLPP» وأوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أمس خلال مراسم تنصيب وزير السكن والعمران والمدينة الجديد، يوسف شرفة، بأن الصندوق الوطني للسكن سيدفع لفائدة مؤسسات الإنجاز 60 مليار دينار، هذا الأسبوع، ليطوى بالتالي ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي.

وأكد في هذا السياق بأن ملف التمويل لن يشكّل بعد اليوم عائقا لقطاع السكن، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى بالأولوية في النفقات العمومية، حيث كان الصندوق الوطني للسكن قام، قبل أيام، بدفع مبلغ مالي يفوق 74.60 مليار دينار لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار «عدل» والسكن العمومي الإيجاري «الاجتماعي». وسيتم في هذا الإطار دفع 14,78 مليار دينار لصالح مؤسسات إنجاز مساكن البيع بالإيجار «عدل»، بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الإيجاري «الاجتماعي» من 59.82 مليار دينار. وعرف قطاع السكن، في الفترة الأخيرة، مصاعب مالية أثّرت على مؤسسات الإنجاز، مما أدى إلى تأخر توزيع مختلف البرامج السكنية.