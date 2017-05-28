أمن ولاية الجزائر يوقف 5 أشخاص بينهم امرأة يتاجرون في المخدرات الصلبة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، في عمليتين متفرّقتين، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 4 رعايا أفارقة، حيث كانوا يقومون بترويج المخدرات الصلبة، أين تم حجز33 غراما من الهيروين، بالإضافة إلى عدّة معدات تستعمل في النصب والاحتيال وتهيئة المخدرات الصلبة.

العملية الأولى تمت معالجتها من قبل فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، وهذا بناء على معلومة أمنية وردت إليهم تفيد بوجود شخصين مشبوهين أحدهما إمراة من جنسية إفريقية، يستغلان مرآبا بقطاع الاختصاص لإخفاء المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لترويجها، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق في القضية، تمكن من خلاله المحققون من التوصل إلى هوية المشتبه فيهما، وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم حجز 32.26 غراما من الهروين مخبأة بإحكام داخل المرآب، كما تم ضبط ميزان إلكتروني ومطرقة صغيرة، وصفيحة بلاستيكية بها آثار مسحوق أبيض، وأنبوب بلاستيكي يستعمل لاستنشاق المخدرات وعلبة بلاستيكية تحوي أدوية مشكوكا فيها، كما أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف المشتبه فيه الأول بعد عملية ترصّد محكمة، ومواصلة للتحريات تم توقيف ممونه الرئيسي بالمخدرات الصلبة، ويتعلق الأمر بامرأة من جنسية إفريقية. وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضدهما بجرم المتاجرة في المخدرات الصلبة أحيلا بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين تم إيداعهما رهن الحبس.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء من توقيف 3 أشخاص من جنسية إفريقية، عن تهمة تكوين جماعة أشرار مع الحيازة على أغراض ومعدات مهيأة للنصب والاحتيال، وبالاستناد إلى إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم العثور في الفيلا المستأجرة من قبل المشبوه فيهم، على صندوق خشبي مغلق بغلاف بلاستيكي به كابل كهربائي مزوّد بمحرك من الداخل مهيأ للنصب والاحتيال، 15 قارورة بها مواد مختلفة على شكل مساحيق وطلاء وسوائل، و3 أشرطة جبس طبّي، وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم إيداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت بأمر من الجهات القضائية المختصة إقليميا.