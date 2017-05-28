أمـوالكم حرام يا برلمانيـين

«لا تنسوا أبناء الشعب الذين جعلوا منكم سفراء لهم تحت قبة زيغود يوسف»

أفتى شيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ، علي عية، بحرمة الأموال التي يأخذها النواب والمنتخبون وباقي الامتيازات التي يستفيدون منها على غرار سيارات الخدمة، في حال تبييت نية الغياب عن جلسات البرلمان أو الغياب عنها من دون سبب، مضيفا أن هذه المسؤولية أمانة في رقابهم والواجب عليهم أداؤها لخدمة من انتخبوهم.

ووجه الشيخ علي عية نداء ونصيحة لكل النواب والمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية، لتعاطي العدل في جميع المسؤوليات والابتعاد عن أي صورة من صور الظلم، والسماع لمن انتخبوهم وقضاء حاجاتهم وتحقيق كل ما يصلح أوضاعهم وفتح الأبواب أمامهم ومعرفة أوضاعهم، إضافة الى الحرص على تقريب أهل الخير والهدى وذوي الصلاح والتقوى، والابتعاد عن أهل الشر والفساد والهوى والرشوة والقبلية والمحسوبية.

وحذّر الشيخ المنتخبين من استغلال مناصبهم، لأن الإسلام حرّم أشد التحريم أن يستغل صاحب الولاية ولايته، خصوصا إذا كانت لتحقيق مصالحه الشخصية ومنافعه الذاتية، مضيفا أن كل من أخذ مالا من الأموال العامة مستغلا منصبه متوصلا بولايته إلى ما لا يحل له، أسمع إلى الزجر الشديد والوعيد الأكيد.

ونصح علي عية هؤلاء بضرورة الاستماع لصوت الحوار الصادق المخلص، والحوار الهادف المنبثق من ثوابت الشريعة ومنابع الإصلاح، وكذلك الحرص على من أعطوهم أصواتهم وحفظ دينهم وعقيدتهم وشرفهم وإنسانيتهم واقتصادهم، لأن المسئولية ليست التسلط والتطاول على الناس وسلب أموالهم، بل يجب الإحسان إليهم والحفاظ على حقوقهم، وإخراجهم من دواعي العبودية والذلة لغير الله تعالى.

كما نصحهم بعدم حجب أنفسهم عليهم والتنصل من مسؤولياتهم والتهرب من أداء حقوقهم، حيث دعاهم إلى تذكر اليوم الذي كانوا في أشد الحاجة إليهم، مضيفا أن المسؤول أجير عند الناس يسعى في حاجاتهم ويحوطهم برعايته، وقال الشيخ عية إن مسؤولية المنتخب ليست مسؤولية هينة، وإنما هي مسؤولية عظيمة، لأن الله سيسأله عن كل فرد في رعيته.

وقال الشيخ في اتصال مع «النهار»، إن هذه الرسالة جاءت لتغيّر العديد من التصرفات التي لاحظها في العهدة السابقة، أين شاهد قاعة فارغة بسبب الغيابات الكثيرة عن الجلسات، مضيفا أنه قام بدوره من واجب النصيحة والبراءة أمام الله بأنه بلّغ الرسالة.