30 جوان آخر أجل لتسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي

تسجيل المولودين سنة 2012 في الأقسام التحضيرية فقط

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة وزعتها على مختلف مديريات التربية أمرتهم من خلالها بالشروع في عملية تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2017-2018، ويتعلق الأمر بالتلاميذ المولودين بين الفاتح جانفي 2011 و31 ديسمبر من نفس السنة، مشددة في ذات الوقت على أنه يمنع تسجيل التلاميذ المولودين سنة 2012، حيث يتم تحويلهم للأقسام التحضيرية فقط.

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية تسجيل التلاميذ في أقسام السنة أولى ابتدائي وأقسام التحضيري، على أن تنتهي العملية يوم 30 جوان، حيث تخص هذه التسجيلات التلاميذ المولودين بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 2011، بالنسبة للذين سيسجلون في السنة أولى ابتدائي، وبين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 2012 بالنسبة للذين سيسجلون في الأقسام التحضيرية.

وقد جهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى المديريات الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة الشروع في استقبال ملفات التلاميذ الذين سيسجلون في أقسام السنة أولى ابتدائي والأقسام التحضيرية.

واشترطت الوزارة شروع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات أمام المؤسسات التربوية، قصد تمكين أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها وتحضير الملفات التي تتضمن كل من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة التلقيح وصورتين شمسيتين، إضافة إلى وصل كراء الكهرباء والغاز لإثبات الانتماء وتجنب الاكتظاظ في الأقسام التحضيرية. كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات ألاّ يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا، وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، كما أمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مديري التربية ومديري المؤسسات الابتدائية إضافة إلى مفتشي إدارة الابتدائيات، سيعقدون لقاءات، قبل 17 جويلية أي قبيل خروج الإداريين في عطلة، وهذا قصد ضبط القوائم النهائية للتلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية وأقسام السنة أولى ابتدائي. من جهة أخرى، أمرت الوزارة بضرورة بلوغ سن التلميذ المسجل في السنة أولى ابتدائي 6 سنوات، فيما تخضع الأقسام التحضيرية إلى المعايير البيداغوجية.

وعلى صعيد آخر، ستضطر المؤسسات التربوية إلى تسجيل التلاميذ المولودين بين جانفي و31 مارس 2012 في أقسام السنة أولى ابتدائي، في حال لاحظ مدير المؤسسة أن عدد التلاميذ في القسم يقل عن العدد المطلوب، وهو ما يسمح آليا بزيادة تسجيل تلاميذ التحضيري.