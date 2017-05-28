الجزائريون يستقبلون رمضان بـ«دبزة» و«دماغ»

مؤذن يأتي بـ«الصلاة خير من النوم» في الآذان الأول ويحرم القسنطيين من السحور

«الزلط» يحول طابور مركز تجاري إلى تجمع للمطالبة بقفة رمضان

لم يخلو اليوم الأول في شهر رمضان من تسجيل شجارات ومناوشات بالجملة بين المواطنين لأسباب تافهة، وصلت إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء، كما شهد اليوم الأول طرائف خاصة على مستوى الأسواق والمساجد.

زبون يضرب صاحب محل بكيس حليب لأنه رفض إعطاءه 3 أكياس في ڤالمة

من طرائف اليوم الأول من شهر رمضان المعظم بمدينة ڤالمة، حادثة كان محل لبيع المواد الغذائية مسرحا لها، عندما كان صاحب المحل يقوم ببيع الحليب لزبائنه، أين تقدم منه أحد الزبائن وطلب 3 أكياس حليب لأن عائلته كبيرة العدد، إلا أن صاحب المحل قام بمنحه كيسا واحدا فقط، ما أدى بالزبون لأخذ الكيس وضربه بقوة على رأس صاحب المحل، مما جعله يسبح وسط بركة حليب، أمام دهشة الزبائن وصاحب المحل الذين لم يجدوا تفسيرا لما حصل سوى قولهم «لا حول ولا قوة إلا بالله».

يتفاجأ بأخيه نائما وسط السوق في غرداية!

لم يتمكن أحد المواطنين من مقاومة النعاس أثناء قيامه بشراء مستلزمات الفطور من السوق الرئيسية بمدينة غرداية، حيث قام بوضع الخضر والفواكه في إحدى الأماكن واستلقى عليها ونام نوما عميقا إلى غاية انتباه أخيه الذي كان يتجول بالسوق صدفة هو الآخر، حيث قام بإيقاضه ونقله إلى منزله.

«الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح بقسنطينة!

اضطر المئات من سكان الجهة الشرقية بولاية قسنطينة إلى الإمساك قبل دخول الوقت، بسبب خطأ وقع فيه المؤذن خلال رفعه الآذان الأول الذي يسبق الصبح، أين قال «الصلاة خير من النوم» مما جعل السكان يمسكون مع الآذان الأول، قبل أن يتفاجأوا بعد قرابة ساعة من الزمن بآذان الصبح يرفع على مسامعهم.

شجارات عنيفة بالخناجر في اليوم الأول من رمضان في عنابة

عاش، أمس، سكان حي «جبانة ليهود» الشعبي جنوب مدينة عنابة حالة خوف ورعب حقيقيين، خلال اليوم الأول من الشهر الفضيل، إثر تسجيل الحي 3 شجارات عنيفة بين المواطنين وسكان الحي، استعملت فيها أسلحة بيضاء محظورة، فيما تدخل السكان وأنهوا الشجار، وأخرى ظلت إلى منتصف نهار أمس، بعد أن توسع الشجار ليشمل عائلة مع أخرى.

وقد عرف حي الحطاب و«مارشي الحوت» هما الآخران، حالات احتقان واحتكاكات بين جموع المواطنين، حيث نجح أعوان الأمن المنتشرون بالمنطقة في التدخل وإعادة الأمور إلى نصابها، أما في المناطق الحضرية وببلدية الحجار، فوقع شجار خطير بين شابين بسبب نظرة، حيث سارعا إلى إشهار الأسلحة البيضاء في وجه بعضهما، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية التي هدأت من روعهما.

معوزون يعتقدون أن مركزا تجاريا يوزع قفة رمضان بعد تهافت مواطنين على المحل

شهدت مدينة سيدي بلعباس، يوما قبيل رمضان الكريم، إقبالا كبيرا للمواطنين على المواد الغذائية بالمركز التجاري القفة الخضراء، حيث تلقى العمال تعليمات من المسؤول عن المجمع التجاري تقضي بغلق الأبواب واعتماد منهجية إدخال الزبائن عن طريق مجموعات حتى يتم التحكم في الوضع، غير أن هذه الطريقة خلقت فوضى خارج أسوار المجمع التجاري وفتحت المجالا للتأويلات، حيث اعتقدت الكثير من العائلات المعوزة بأن قفة رمضان توزع بالمتجر، ليتضاعف بذلك عدد المواطنين عند مدخل المجمع.