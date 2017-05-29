عام حبسا نافذا ضد مضيف بشركة طيران لترويجه مهلوسات في الـعاصمة

فصلت محكمة سيدي امحمد، أمس، في قضية المخدرات المتورط فيها ثلاثة مضيفين بالخطوط الجوية الجزائرية، حيث أدانت المتهم «ل.س» المتواجد رهن الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات بغرض البيع، بعقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، مع مصادرة المحجوزات، فيما تم تبرئة ساحة كل من ابنة خالة المتهم الأول والمتهم «ب.ر» من تهمة الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي.

محاكمة المتهمين، جاءت بعدما تمكنت مصالح الأمن من حجز أقراص مهلوسة من نوع «سيبيتاكس» و«إكستازي» و19 غراما من المخدرات وشفرة حلاقة وسكين، إلى جانب مبلغ 8 آلاف أورو بمنزل ابن خالة المتهمة الموقوف، حيث تبين من خلال مناقشة قضية الحال أنه على خلفية الملامسة الجسدية للمتهم «ل.س» إثر دورية روتينية لعناصر الشرطة بمنطقة المرادية، تمكنت من ضبط 3 أقراص مهلوسة من نوع «سيبيتاكس» بحوزته، هذا ما جعله رهن الحبس المؤقت بتهمة الاستهلاك، وفي إطار مواصلة التحقيق للكشف عن ممونه ومعرفة هوية بائع المؤثرات العقلية، صرح المتهم أنه اقتناها من أشخاص لا يعرفهم من مناطق بالعاصمة هي بئر مراد رايس وباب الزوار، مشيرا في نفس السياق إلى أنه كان مسبقا يأخذ الأقراص المهلوسة من عند ابنة خالته المتهمة غير الموقوفة، والتي كانت تعمل معه كمضيفة طيران في شركة الخطوط الجوية الجزائرية كونها كانت مدمنة على استهلاكها عام 2016، الأمر الذي جعلها تعالج من الإدمان بمستشفى البليدة، نافيا معرفته للمتهم الثاني على الرغم من عمله في نفس الشركة المدعو «ب.ر»، هذا الأخير توبع بتهمة ترويج المخدرات بناء على تصريحات المتهمة في محضر الضبطية القضائية، التي ورطته في الملف على أساس أسبقية تعاملها معه في شراء منه كمية من الحبوب المهلوسة بالنظر إلى العلاقة الغرامية التي كانت تجمعهما، حسبما أشارت إليه هيئة الدفاع خلال الجلسة، إلا أن المتهمة تراجعت في تصريحاتها أمام القاضي بتأكيد عدم علاقته في القضية. دفاع المتهم «ل.س» تفاجأ بمحضر الحجز والذي شمل بالإضافة إلى الممنوعات سالفة الذكر، على بذور تم إجراء عليها خبرة علمية بعد الشك فيها على أنها بذور لزراعة المخدرات، إلا أن الخبرة كشفت أنها مجرد بذور أزهار ليس إلا، وأمام هذه المعطيات، فقد حاول كل دفاع تبرئة ساحة موكله من التهمة المنسوبة إليه، إلا أن وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم «ب.ر»، فيما طالب بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين، غير أنه بعد أسبوع من المداولات تم تبرئة ساحة المتهمين بالاستهلاك الشخصي، فيما أدانت المتهم بالترويج بعقوبة عام حبسا نافذا.