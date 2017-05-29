عجوز تسلب فتاة 400 مليون مقابل التكتم عن إجهاض جنينها

تمكنت، أمس، مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع في تلمسان من القبض على عجوز تدعى «م.م» وتبلغ من العمر 61 سنة، والتي تقف وراء سلب فتاة مبلغا ماليا يقدر بـ400 مليون عن طريق التهديد والابتزاز. وتمكنت هذه المحتالة، منذ سنة 2013، من تحصيل المبلغ المذكور على مراحل إلى يومنا هذا، مستغلة خوف الضحية منها، حين كانت تواعدها داخل مستشفى تلمسان لتسليمها مبلغا جديدا من المال، وهذا مقابل التكتم عن إجهاض جنينها، سنة قبل زواج الفتاة، الأمر الذي جعل الفتاة تعيش رعبا وقلقا كبيرين، لتقوم في النهاية بالتقرب من مقر الشرطة، حيث أودعت شكوى رسمية بخصوص العجوز المحتالة، أين سردت كل الوقائع التي حصلت بينهما من تهديد وابتزاز منذ سنة 2013. وبالتنسيق مع الضحية، استدرجت الشرطة العجوز مجددا إلى المستشفى لإيهامها بتسلم مبلغ جديد، حيث التقت بها الضحية كالعادة، وبينما كانت تهم بمنحها المال مجددا طوقتها الشرطة وأوقفتها في حالة تلبس، وبعد تحويلها إلى مقر الضبطية القضائية، اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها، لتقدم لاحقا أمام العدالة، أين صدر في حقها إجراء المثول الفوري، وعليه تمت إدانتها بعامين حبسا نافذا مع تسديد غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، علاوة على تعويض مالي قدره 150 مليون للضحية، وحولت المحتالة لاحقا إلى مؤسسة إعادة التربية بالغزوات .