بيع الكتب المدرسية للموسم الدراسي المقبل في أوت

أصدرت وزارة التربية الوطنية، تعليمات إلى كافة مديرياتها الـ50 على المستوى الوطني، تأمرها بضرورة تبليغ الأولياء بأن عملية بيع الكتب المدرسية ودفع الحقوق والاستفادة من منحة 3000 دينار ستكون خلال شهر أوت، من أجل انطلاق الدراسة مباشرة خلال سبتمبر .

وحسب المراسلة التي بعثتها وزارة التربية إلى كافة مديريات التربية بناء على المنشور الإطار لللسنة الدراسية 2017 /2018، والتي تحوز النهار على نسخة منها، فقد أمرت مديريات التربية أولياء التلاميذ بضرورة احترام التوقيت الزمني للدخول المدرسي، مع مطالبتهم بإنهاء العمليات الإدارية واقتناء الكتب خلال أواخر شهر أوت المقبل.

وأضافت ذات المراسلة أن أولياء التلاميذ مطالبون بمرافقة أبنائهم إلى المؤسسات التربويةو خلال أواخر شهر أوت المقبل بعد دخول الإداريين من العطلة، وذلك من أجل اقتناء الكتب المدرسية الخاصة بهم وتسلم قائمة الأدوات المدرسية والتوزيع الزمني لتمدرس أبنائهم، قصد الانتهاء من كافة العمليات الإدارية مبكرا. كما دعت الأولياء إلى تحضير ملفاتهم الخاصة بالاستفادة من منحة 3000 دينار جزائري، والتي كانت تقدم خلال الفصل الأول من كل سنة، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تدعو إلى تقديمها خلال أواخر شهر أوت، قبل دخول التلاميذ إلى المدارس، من أجل تفادي كل ما قد يعطل انطلاق الدروس.

كما أضافت نفس المراسلة أن العمال الإداريين في المؤسسات التربوية مطالبون بتسريع هذه العمليات، مع ضرورة استقبال الأولياء وتوجيههم، قصد التحضير للدخول المدرسي والانطلاق الفعلي للدروس، مع تفادي الغيابات والعطل المرضية، خلال هذه الفترة، من أجل انطلاق الموسم الدراسي بداية من سبتمبر مباشرة بعد عودة التلاميذ من العطلة الصيفية. كما أمرت مديريات التربية الإداريين بعدم مطالبة التلاميذ وأوليائهم بتجديد الوثائق الإدارية الخاصة بملفاتهم بسبب إلغائها، واستثناء التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية فقط المطالبين بإعداد ملفات خاصة تودع لدى المصالح المنظمة للامتحانات فقط.