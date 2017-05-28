النهار تلغي حلقتي "إختر نجمك" مع هواري منار والشابة صباح

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني الغاء حلقتين من برنامج الكاميرا الخفية "إختر نجمك"، مع فناني الراي هواري منار والشابة صباح، وذلك احتراما للمشاهد الجزائري.

وفي تغريدة للزميل أنيس رحماني على حسابه الرسمي في تويتر قال: "إحتراما للمشاهد وإمتثالا للملاحظات قررت النهار إلغاء حلقتي برنامج إختر نجمك مع هواري منار والشابة صباح، بسبب فيديوهات سابقة مسيئة للجزائريين".

وكان الفنانان نشرا في وقت سابق فيديوهات مخلة ومسيئة لسمعة الجزائريين لذلك قررت ادارة النهار عدم بث الحلقتين المسجلتين معهما.