ساعة واحدة فقط لزيارة مرضاكم بالمستشفيات بعد الإفطار

سطرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برنامجا خاصا بشهر رمضان للتكفل بالحالات المتوافدة على مستوى المستشفيات، فضلا عن تعديل مواقيت الزيارة التي برمجت لهذه السنة من التاسعة إلى 10 مساء، فضلا عن فتح مواعيد إجراء الختان طيلة الشهر الكريم عوضا عن العشر الأواخر .

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد ميراوي، مدير الصّحة لولاية الجزائر في اتصال مع «النهار»، إنه بحلول الشهر الفضيل اعتمدت المراكز الاستشفائية تدابير استثنائية تشمل إعادة النظر في مواقيت دوام عمال المستشفيات، لضمان الخدمة المتواصلة خلال الفترات الصباحية والمسائية. وأوضح مدير الصحة أن الإجراءات الخاصة بشهر رمضان تشمل السّماح بزيارة المرضى بعد ساعات الإفطار، من التاسعة إلى 10 ليلا بدلا من الحادية عشرة، بالإضافة إلى ساعات الزيارة العادية في الفترات المسائية من الواحدة إلى الثالثة مساء، قصد تمكين ذويهم من البقاء معهم لفترة أطول، بالإضافة إلى تغيير الوجبات الغذائية المقدمة على مستوى المستشفى لفائدة المرضى وتحسينها.

وأوضح الدكتور أنّ تقليص ساعات الزيارة الليلية راجع إلى عدة اعتبارات أهمها ضمان راحة المرضى ومنح ذويهم ممن لم يتمكنوا من زيارتهم مساء، فرصة رؤيتهم بعد الإفطار.

وأشار المسؤول إلى أن فرقا مكونة من 7 مفتشين من المديرية سيجوبون، صباحا ومساء، كافة المؤسسات الاستشفائية والعيادات متعددة الخدمات بالإضافة إلى العيادات الخاصة، للتحقق من سير عملها والوقوف على مدى التزام عمال المستشفيات بالعمل، فضلا عن التحقق من احترام ساعات غسل الكلى في العيادات الخاصة التي تعمد إلى التقليص من الوقت على حساب صحة المريض، كما سيقوم المفتشون بمراقبة سير وعمل الصيدليات، والتحقق من التزام الصيادلة بالمناوبة الليلية وفقا للجدول المسطر مسبقا.

أما فيما يخص مواعيد عمليات الختان، فتقرر أن تتم طوال الشهر الفضيل عوضا عن الأيام العشرة الأخيرة، بسبب كثرة الطلبات والاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المصالح الاستشفائية، حيث تم التنسيق مع الجمعيات والبلديات، مع حصر إجرائها على الجراحين فقط دون غيرهم سواء في القطاع العام أو الخاص. وعلى الصعيد ذاته، ذكر الدكتور ميراوي أن المخطط الخاص بشهر رمضان يشمل تعزيز الاستعجالات الطبية خاصة تلك المتعلقة بضربات الشمس ومضاعفات الصيام لدى المصابين بداء السكري الذين يتمسكون بالصوم، خلال الفترات الصباحية والمسائية، أما بعد الإفطار فسيتم تجنيد مصالح أمراض الطب الداخلي والأمراض الهضمية تحسبا للحالات التي تعاني من عسر الهضم والتخمة التي تسجل بكثرة في شهر رمضان، فضلا عن حالات التسممات الغذائية، خاصة في الأيام الأولى.