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وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بقسنطينة

نشر يوم 2017/05/28 731 0 أحسن.ب وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بقسنطينة

لقيَ شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، عقب حادث مرور وقع عند مدخل نفق زيغود يوسف بالطريق السيّار شرق - غرب في قسنطينة. 

وحسب بيان خلية الإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بالمسمى "ج.و" البالغ من العمر 57 سنة، والذي أكد طبيب استعجالات مستشفى زيغود يوسف وفاته متُأثرا بجروح وكسور خطيرة، جراء اصطدام السيارة التي كانت تقله بشاحنة، فيما نقل المصابون الستة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج نتيجة إصابات متفاوتة الخطيرة، ومن جهتها، باشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها لكشف ملابسات الحادثة.

 

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