فلسطين تمنع الطلاق في شهر رمضان

أصدر ديوان قاضي القضاة الفلسطيني، أمس، قرارا يتم بموجبه منع الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك في الأراضي الفلسطينية، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح قاضي القضاة الفلسطيني، محمود الهباش، في بيان معمم وزع على المحاكم الشرعية الفلسطينية والقضاة الشرعيين، أن الإجراء جاء بناءً على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، حيث أن البعض يتخذ من شهر رمضان فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، لا سيما وأن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناءً عليه، تكون قراراته سريعة وغير متزنة.

وجاء قرار "الهباش" بعد أقل من نصف عام عن صدور تقرير عن القضاء الشرعي الفلسطيني، يظهر وجود ارتفاع في نسبة الطلاق في فلسطين، خصوصا بين المتزوجين الشباب، حيث أكد التقرير أن المحاكم الشرعية الفلسطينية استقبلت خلال عام 2013 حوالي 24 ألف معاملة زواج، و4000 معاملة طلاق، لتبلغ نسبة الطلاق في فلسطين حينها 20 من المئة، موضحا أن نصف هذه النسبة تقريبا هو طلاق بين الأزواج الشابة، "وهي نسب مرتفعة وتحتاج إلى الوقوف عليها، إضافة إلى أن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى الطلاق في فلسطين، منها الظروف الاجتماعية، ومنها وسائل الإعلام المجتمعية مثل "الفايسبوك".