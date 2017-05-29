الوزير الفاسد تحايل على القانون في يومين فأصبح وزيرا لـ48 ساعة

تكشف وثائق جديدة تتعلق بما بات يسمى قضية الوزير الفاسد المقال منصبه بوزارة السياحة مسعود بن عڤون أن هذة الأخير لجأ إلى حيل قانونية لمحاولة الإدارة والقانون وترشيح نفسه للتشريعات الأخيرة رغم مخالفة ذلك للقانون.

وحسب وثائق تحصلت النهار أونلاين على نسخ منها وتتعلق بمحضر مداولة المحكمة الإدارية لمجلس قضاء باتنة للفصل في القضية التي رفعها الوزير المقال ضد مصالح ولاية باتنة بعدما رفضت هذه الأخيرة ملف ترشحه فإن مسعود بن عڤون، وبعدما تيقن أن الوالي رفض ملف ترشحه يوم 14 مارس الماضي قام بعد يومين من ذلك التاريخ بإيداع معارضة في الأحكام الصادرة ضده من طرف محكمة بئر مراد رايس ومجلس قضاء العاصمة بدعوى أنها كانت غيابية.

ويبدو من خلال محضر المداولة أن تلك الأحكام عمرها أكثر من 5 سنوات وهو ما يطرح تساؤلات حول عدم تنفيذها في أوانها بعد عدم معارضة المحكوم عليه.

وقد لجأ الوزير المقال إلى معارضة تلك الأحكام يوم 16 مارس الماضي ليودع نسخا من المعارضة في ملفه القضائي ضد مصالح ولاية باتنة بدعوى أن قضية الأحكام الصادرة ضده ما تزال غير نهائية وأنها محل معارضة.