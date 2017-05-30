5 جرحى من بينهم 3 أطفال في انهيار بناية قديمة بتلمسان

عاشت، في الساعات الأخيرة، ضاحية سيدي العبدلي شرق ولاية تلمسان، على وقع مأساة حقيقية تسبب خلالها انهيار سقف بناية قديمة في إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة، ويتعلق الأمر بامرأتين و3 أطفال كانوا الأكثر تضررا في هذا الحادث الذي وقع داخل غرفة كانوا يلعبون بداخلها، قبل أن يتفاجأوا بانهيار السقف عليهم مخلفا لهم إصابات متفاوتة الخطورة مست بشكل خاص الرأس والظهر والأطراف السفلى، حسبما أظهرته صور حصرية تحوز عليها «النهار» للضحايا، الذين تم نقلهم إلى العيادة الطبية بسيدي العبدلي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقع هذا الحادث المأساوي داخل بناية هشة وضيقة يتشاركها والد الضحايا برفقة باقي أفراد عائلته منذ ما يزيد عن 13 سنة، حيث فرضت عليه الحاجة والظروف المزرية المكوث فيها لفترة طويلة رغم تلقيه تحذيرات باحتمال انهيارها عليه، ولم يكن بقاء هذه العائلة في هذا السكن الهش والموحي بالرعب وبالموت المفاجئ خيارا وإنما إجبارا، من جراء عدم استفادتها من أي صيغة سكنية، رغم وضعها ملف خاص بطلب السكن منذ سنة 2005، لكن من دون جدوى ليومنا هذا، ومع تقدم الوقت زاد وضع البناية التي تقطنها سوءا وهشاشة قبل أن تتفاجأ العائلة بالانهيار وتسبب في إصابة 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وهم شقيقان يبلغان من العمر 3 سنوات وعاما ونصف وابن عمتهما البالغ من العمر 5 سنوات. وحسب مصادر مقربة من العائلة التي يعيلها المدعو «بورزاق عبد القادر»، وهو عامل متعاقد ذو دخل ضعيف تتوفر فيه أحقية الظفر بمسكن يحفظ ماء وجهه ويجنبه بذلك خطر الموت مقبورا تحت أنقاض المسكن الهش، إذ يخضع الأطفال الثلاثة لمتابعة طبية يومية بعد هذا الحادث المأساوي، حيث ينقلون إلى المستشفى لتغيير ضمادات الجروح والتحصّل على الأدوية اللازمة. يذكر أن مصالح الدرك الوطني بسيدي العبدلي عاينت المسكن المنكوب وفتحت تحقيقا حول الانهيار، كما تنتظر العائلة تدخل السلطات المحلية في عجالة لانتشالها من خطر الموت تحت الأنقاض.