البطاطا بـ35 دينارا واللحم بـ1230 دينار في سوق الرحمة

شهد سوق الرحمة المتواجد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إقبالا كبيرا للمواطنين والعائلات، خلال اليوم الأول من افتتاحه، حيث عرفت أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه انخفاضا مقارنة بباقي الأسواق، ووصل سعر البطاطا بسوق الرحمة إلى 35 دينارا وسعر الطماطم بـ40 دينارا، فيما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم إلى 1230 دينار.

وكشفت الجولة الإستطلاعية التي قامت بها «النهار» إلى سوق الرحمة المتواجد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن وجود عدد من المواد الغذائية والفواكه والخضر وكذا اللحوم بأسعار في متناول الجميع، حيث بلغت أسعار البطاطا 35 دينارا، فيما وصل سعرها بأسواق التجزئة إلى 50 دينارا، كما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 40 دينارا، أما في سوق التجزئة فوصل سعرها إلى 100 دينار، ووصل سعر البصل إلى 30 دينارا.

من جهة أخرى، عرفت أسعار الفواكه خاصة منها الموسمية انخفاضا بالمقارنة مع الأسعار التي تم تسجيلها، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان بأسواق التجزئة، حيث لم يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من فاكهة الخوخ 100 دينار، فيما بلغ سعر المشمش 80 دينارا، وسعر الدلاع بـ50 دينارا للكيلوغرام شأنه شأن البطيخ. ووقفت «النهار» خلال جولتها على التوافد الكبير للعائلات خاصة بعد نجاح تجربة أسواق الرحمة المؤقتة، والتي تم فتحها في العديد من المدن الكبرى والفضاءات، لعرض مختلف المواد الغذائية المصنعة من طرف المؤسسات الوطنية بأسعار قاعدية أقل من تلك التي تعرض بها في الأسواق والمحلات التجارية، مما يساهم في كسر المضاربة بالأسعار، خاصة أن بعض التجار يستغلون فرصة شهر رمضان لرفع أسعار المواد واسعة الاستهلاك .

ندرة كبيرة في حليب الأكياس.. وأسواق الرحمة «الحلّ الوحيد»

من جانب آخر، دخل الكثير من المواطنين، منذ بداية شهر رمضان، في رحلة بحث طويلة عن كيس حليب، خاصة أن هذه المادة واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان تعرف ندرة حادة، رغم رفع وحدات إنتاج الحليب المبستر من إنتاجها تماشيا والطلب الكبير على هذه المادة الحيوية. ووجد الكثير من المواطنين والعائلات في سوق الرحمة بشارع 1 ماي الحل الوحيد، باعتبار أنه تم فتح جناح مخصص لبيع حليب الأكياس، والتي يتم استقدامها مباشرة من وحدة الإنتاج.