بيع التذاكر للحجاج بعد موافقة السعودية على برنامج رحلاتنا

كشف المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، زهير هواوي، أن الجوية الجزائرية تنتظر موافقة الطيران السعودي على برنامج الرحلات الذي قدمته للإعلان رسميا عن تاريخ بيع التذاكر للحجاج، والذي سيكون على مستوى جميع نقاط البيع التابعة للمؤسسة، وذلك بعدما كان مبرمجا انطلاق العملية يوم 21 ماي الجاري.

وقال المسؤول التجاري بالمؤسسة في اتصال مع «النهار»، إن إدارة الجوية قامت بعملها من خلال تقديم برنامج الرحلات الخاص بها، وينتظر فقط موافقة مصالح الطيران المدني السعودي عليه ليعلن عنه رسميا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الشروع في عملية بيع التذاكر في الوقت الذي لم يتم الحصول على مواعيد الرحلات.

وأضاف المدير التجاري أن العملية تأجلت إلى موعد لاحق، كون المؤسسة لم تتسلم برنامج الرحلات من الطيران المدني السعودي، موضحا أن كل شيء مرتبط بهذه الأخيرة التي لها كل الصلاحيات في تحديد جميع الرحلات، ولا علاقة للجوية بهذا الأمر.

وستقوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعد تلقيها الضوء الأخضر، في بيع التذاكر عبر كبرى الوكالات التجارية التابعة لها في ولايات الوطن، كوكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، وأخرى وسط ولاية بومرداس، وكذا الوكالات السياحية المتعاقدة معها، علما أن البعض منها قد تم اعتماده من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة لتأطير الحجّاج هذا الموسم.

وكانت الجوية الجزائرية قد أطلقت عملية بيع تذاكر السفر للحجاج الميامين في وقت مبكر، خلال الموسم الماضي، بسبب المسار الإلكتروني الذي يعتبر تأشيرة الحج آخر مرحلة من هذا الأخير، ومنحها مرتبط بمجموعة من الخدمات كالإقامة والنقل وتذكرة الطائرة .