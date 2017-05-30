وزيـر الشــؤون الـديـنـيـــة الأسـبــق يـصــيـــب زوجـتــه بـثــلاثـــة عــيــارات نــاريــة

أطلق، أمس، وزير الشؤون الدينية الأسبق، عبد الحفيظ أمقران الحسني، ثلاثة عيارات نارية على زوجته بسبب غضبه منها حسب التصريحات الأولية للجاني خلال التحقيقات الأمنية، لتنقل على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي لزرالدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الضحية «أ.ن» البالغة من العمر 51 سنة، تعرضت إلى ثلاث طلقات نارية بمقر سكناها الكائن بنادي الصنوبر، حيث تم إجلاؤها على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي لزرالدة من قبل مجموعة من الشبان، على الساعة الثانية والنصف من مساء أمس.

وتدخل الطاقم الطبي لمستشفى زرالدة، حيث أخضعت الضحية التي كانت في كامل وعيها عند دخول المستشفى، لعملية جراحية لنزع الرصاصات التي استقرت في بطنها وكتفها، حيث لا تزال في قاعة الجراحة. وحسبما علمته «النهار»، فإن الحالة الصحية للمصابة مستقرة جدا وهي خارج دائرة الخطر، حيث تم توقيف النزيف الذي تعرضت له، بعد أن فقدت كمية كبيرة من الدم، نتيجة الطلق الناري الذي تعرضت له، ومن المحتل أن يتم توجيهها إلى مستشفى الدويرة لعلاج الكسر الذي نتج عن الرصاصة التي اخترقت عظام كتفها، وفي حال ما لم يسمح وضعها الصحي بذلك، فإن فريقا من أطباء العظام سيتنقلون إلى المستشفى لعلاجها هناك.

وأضافت ذات المصادر أن وزير الشؤون الدينية الأسبق، عبد الحفيظ أمقران صرح خلال التحقيقات الأولية معه أنه أقدم على إطلاق النار على زوجته بسبب غضبه منها، من جهتها مصالح الأمن صادرت سلاح الجريمة.

يذكر أن عبد الحفيظ أمقران الحسني تولى منصب وزير الشؤون الدينية في 1994.