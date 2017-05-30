حرمان الأساتذة المتعاقدين من الحراسة في البكالوريا

ألزم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كل الأساتذة الذين سيقومون بحراسة امتحان شهادة البكالوريا على التوقيع على وثيقة شرف تقدم لهم، يوم الامتحان، يتضمن فحواها الالتزام بتطبيق كل التعليمات والعمل على إحباط كل محاولات الغش والإبلاغ عن كل حالة مشبوهة .

شرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في استدعاء الأساتذة الحراس وإبلاغهم بضرورة توقيع وثيقة شرف، يتعهدون من خلالها بالالتزام بكل تعليمات الوزارة، خاصة ما يتعلق بعدم استعمال الهواتف النقالة وكذا الدخول إلى قاعات الامتحان قبل التلاميذ، والحرص على الإبلاغ عن كل محاولات الغش.

وذكر الديوان أن رئيس المركز مجبر على تطبيق التعليمات الصارمة ضد الأساتذة الحراس المستدعين رسميا من طرف مدير التربية، يومين قبل انطلاق الاختبارات، ويؤكد بشكل خاص على الصرامة والانضباط في الحراسة، ويقدم لهم تعليمات تتعلق بالحضور إلى المركز بنصف ساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار مصحوبين ببطاقة الهوية والاستدعاء في كل فترة، وكل تأخر يزيد عن 10 دقائق يعد صاحبه غائبا، ومنع الديوان الأساتذة الحراس من الانتقال في الأروقة أو بين القاعات، كما أكد أنه يتم تغيير الأساتذة الحراس في القاعة في كل اختبار، مع إبقاء واحد من الأساتذة الحراس ثابتا خلال أيام الامتحان.

من جهة أخرى، يقوم رئيس المركز بإضافة قائمة احتياطية لأربعة عشرة أستاذا حارسا من الجنسين بالنسبة لامتحان البكالوريا وثلاثة أساتذة حراس احتياطيين من الجنسين بالنسبة لامتحاني شهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

من جهة أخرى، أمرت وزيرة التربية الوطينية، نورية بن غبريت، بمنع الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة من حراسة امتحان شهادة البكالوريا، وإعطاء المهمة للاساتذة المرسمين فقط، وهذا قصد تفادي المشاكل والقضاء على كل منافذ تسريب الامتحانات، باعتبار أن التحقيقات الأولية الخاصة بتسريب أسئلة التعليم الابتدائي تورط فيها أستاذ متعاقد. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذا القرار جاء بناء على بعض التقارير التي تؤكد بأن العديد من صفحات «الفايسبوك» المشبوهة يسيّرها أساتذة منهم أساتذة متعاقدون.