أقسام التحضيري ممنوعة بالمؤسسات المكتظة السنة المقبلة

أبرقت مديريات التربية تعليمات لكافة مديري الابتدائيات ومفتشي إدارة الابتدائيات من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل، وطالبتهم بإلغاء أفواج التعليم التحضيري وتأخيرها حتى تسجيل جميع التلاميذ في التعليم الإلزامي، مع إعطاء الأولوية لمواليد 2011 خلال عملية التسجيلات .

وأوضحت مديريات التربية في تعليماتها الموجهة لمديري المدارس الابتدائية ومفتشي إدارة الإبتدائيات تحوز «النهار» على نسخة منها، أنهم مطالبون بإلغاء كافة أفواج التعليم التحضيري في حال تسجيل اكتظاظ على مستوى المدارس الابتدائية وصعوبة تسجيل التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.

وحذّرت مديريات التربية في نفس التعليمة من تسجيل تلاميذ التحضيري على حساب التلاميذ النظاميين في السنة الأولى ابتدائي، مؤكدة بأنه في حال وجود اكتظاظ في الأقسام النظامية أو صعوبة في تسجيل التلاميذ الجدد، فإنه يجب إلغاء أفواج التعليم التحضيري لتمكين التلاميذ من التمدرس في السنة الأولى ابتدائي، مع ضرورة تأخير دخول أفواج التحضيري لمدة أسبوعين للتأكد من عدم وجود أي إكتظاظ.

كما حددت وزارة التربية الوطنية سن التلاميذ المعنيين بالتعليم التحضيري والمعنيين بالسنة الأولى ابتدائي، وهم المولودون سنة 2011 بالنسبة للسنة أولى إبتدائي، والمولودون سنة 2012 بالنسبة للتعليم التحضيري، مع الإبقاء على التسجيل بالنسبة للطورين إلى غاية سبتمبر 2017. كما وضعت مديريات التربية في ذات التعليمات أوامر صارمة إلى كافة مديري المؤسسات التربوية ومفتشي إدارة الابتدائيات، من أجل إسناد أقسام الجيل الثاني للتعليم الابتدائي للأساتذة الذين استفادوا من عمليات التكوين الخاصة بالجيل الثاني، خاصة أن النظام الجديد سيعمم على تلاميذ الـسنتين الثالثة والرابعة في الطور الابتدائي، بعد تطبيقه على السنتين الأولى والثانية العام الماضي، مع إسناد أقسام السنة الخامسة ابتدائي للأساتذة الآخرين الذين لم يتلقوا تكوينا خاصا بالبرامج الجديدة.

كما أمرت مديريات التربية كافة القائمين على الابتدائيات بتعميم وإجبارية الامتحانات الاستدراكية لفائدة تلاميذ المستويات العادية المتحصلين على معدلات ما بين 4.50 و4.99، من أجل تمكينهم من الانتقال إلى الأقسام الأعلى، في حين أمرت بعدم اعتماد معدل البطاقة التركيبية بالنسبة للتلاميذ المنتقلين إلى الأولى متوسط واحتساب المعدلات السنوية لحساب معدل القبول، والتي يجب أن تنجز مع محاضر القبول من طرف مدير ومفتش الإدارة.