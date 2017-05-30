شاب يقتل صهره الدركي بطعنات سكين بسبب خلافـــات عائليــة فـــي بشــــار

اهتز، أول أمس، سكان حي بشار الجديد أحد الأحياء الشعبية في ولاية بشار، على وقع جريمة قتل بشعة قبيل آذان المغرب، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تلقيه طعنات سكين من قبل صهره، وهي الطعنات التي كانت كافية لقتله .

وحسب مصادر النهار فإن الجريمة وقعت بالقرب من سوق الخضر والفواكه، أين جرى الشجار العائلي بين الضحية وصهره الذي وجه له طعنات سكين أسفل القلب كانت كافية ليلفظ الضحية أنفاسه في عين المكان. وأفادت مصادر النهار بأن شقيق الضحية أصيب بجروح طفيفة قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة بأن مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا حول ملابسات الجريمة، تمكنت من القبض على الجاني.

هذا ونشير إلى أن هذه الجريمة التي وقعت في اليوم الثاني من شهر الصيام، خلفت حزنا كبيرا لدى سكان الحي وعائلة الضحية الذي هو رب عائلة كان في إجازة بمسكنه العائلي بحي بشار الجديد، ويعمل في صفوف الدرك الوطني بجنين بورزڤ 200 كلم عن مقر الولاية.

للتذكير، فإن جريمة أول أمس، بحي بشار الجديد تعتبر الجريمة الثالثة التي تشهدها عاصمة الولاية في ظرف أقل من شهرين، حيث شهد كل من حي البدر وحي الدبدابة جريمتي قتل راح ضحيتهما شابان، لتبقى بذلك جرائم القتل ببشار تعرف ارتفاعا خطيرا أعاد للأذهان عدة جرائم تزامنت وقائعها مع الشهر الفضيل قبل سنين، أين سجلت مصالح الأمن جريمتي قتل في ظرف أسبوع سنة 2009 راح ضحيتهما مجوهراتي وشاب في مقتبل العمر.