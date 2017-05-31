تجميد الحسابات البنكية لرافضي دفع اشتراكات «كاسنوص» يوم 30 جوان

حددت إدارة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوص» تاريخ ثلاثين جوان الداخل كآخر أجل أمام المنتسبين لدفع اشتراكاتهم، وكل تأخر عن هذا التاريخ يُلزم صاحبه بدفع غرامات التأخير .

أكد شوقي عاشق يوسف، مدير عام الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوص»، في لقاء مع «النهار»، أنه تم تحديد تاريخ الثلاثين من شهر جوان الداخل أمام المشتركين لدفع اشتراكاتهم وكل تأخر -يضيف المتحدث- سيعرض صاحبه لعقوبة صارمة تتمثل في مضاعفة قيمة الاشتراكات التي يتوجب على صاحبها دفعها، وكذا مضاعفة قيمة الغرامة وغرامة التأخير، مشيرا إلى أنه من أجل تجنيب هؤلاء لهذا النوع من العقوبات، فقد قرر الصندوق فتح أبواب كافة الوكالات من السبت إلى الخميس باستثناء الجمعة إلى غاية نهاية شهر جوان، زيادة على ذلك فإن هذه الوكالات ستفتح أبوابها ليلا، خلال الشهر الفضيل، من الساعة التاسعة والنصف إلى غاية منتصف الليل. أما فيما يتعلق بفئة الفلاحين، فإن آخر أجل أمام هؤلاء لدفع اشتراكاتهم سيكون يوم الثلاثين من شهر سبتمبر، في حين تقرر فتح وكالة تابعة للصندوق على مستوى المحطة البرية بالخروبة من أجل تمكين سائقي سيارات الأجرة من دفع اشتراكاتهم، بغض النظر عن الولاية التي قدموا منها. وتحصي إدارة الصندوق –حسب شوقي عاشق يوسف- ستمئة ألف منتسب، منهم ستون ألفا سجلوا خلال الثلاثي الأول من السنة، بفضل التسهيلات التي قدّمها الصندوق، وهي التسهيلات التي ستمكن المنتسبين الراغبين في دفع اشتراكاتهم من جدولة للديون وتخفيضات في غرامات التأخير بنسبة 50 من المئة، فيما ترتفع النسبة بمئة من المائة لأولئك الذين لم يتمكنوا من دفع اشتراكاتهم لظروف قاهرة. أما بشأن الممتنعين عن الدفع، فإن العقوبات ستكون صارمة -يؤكد مدير الصندوق- وذلك من خلال اللجوء إلى تجميد حساباتهم البنكية.

كل منتسب يقل عمره عن 55 سنة مطالب بدفع كامل الاشتراكات بأثر رجعي

وبالعودة إلى التسهيلات التي أقرها الصندوق، فإن تطبيقها سيكون بالنظر إلى سن المنتسب، حيث أنه إذا كان عمره يقل عن خمسة وخمسين عاما فإنه مطالب بدفع اشتراكات كافة السنوات التي لم يدفعها من قبل، أما إذا كان السن فوق الخمسة وخمسين عاما، فإن هؤلاء مطالبون فقط بدفع اشتراكات السنوات الثلاث الأخيرة، وباقي السنوات ستكون عن طريق الجدولة.

.. وامتيازات ضريبية جديدة لفائدة المنتسبين

وأفاد مدير الصندوق الوطني للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوص» أنه بعد التوقيع على اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب، فإن اشتراكات هؤلاء وحتى المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، تدخل ضمن التكاليف التي يتم خصمها من الضريبة، حتى لا تعد كمصدر لإعادة تقويم ضريبي، ويعد وعاء الاشتراك السنوي المصرح به أساسا لحساب الأداءات المتمثلة في معاش التقاعد، التأمين على العجز ورأسمال الوفاة.

انتساب «فوري» للمتهربين عن طريق «تابلات» ونشر المراقبين

وقد مكنت عصرنة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء الراغبين في الانتساب للصندوق من تقديم وثيقة الهوية المهنية فقط، فيما تتكفل إدارة «كاسنوص» بجلب كافة الوثائق المشترطة لتكوين الملف، وأشار عاشق يوسف شوقي إلى أنه قد تم رفع عدد المراقبين إلى 360 مراقب تم تزويدهم لوحات إلكترونية، حيث يقومون بدوريات من أجل تمكين المعنيين من الانتساب بصفة فورية.