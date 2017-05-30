بالفيديو...شلل في مؤسسة نفطال بسبب فيديو

شل، أمس، المئات من عمال وإطارات مؤسسة الشركة الوطنية لتوزيع المواد البترولية ومشتقاتها «نفطال» مقر المديرية العامة بالشراڤة في الجزائر العاصمة، وباقي المديريات الجهوية التابعة لها، وهذا إثر الفضيحة الأخلاقية التي ضربت المؤسسة، بعد الانشار الواسع لمقطع فيديو فاضح يوثّق لقطات مخلة بالحياء للرئيس المدير العام للشركة، مع أحد الإطارات العاملين بالشركة.

وحسب ما وقفت عليه النهار أمس، فإن كل عمال والإطارات الذين قارب عددهم 1833 عامل قد نظموا حركة احتجاجية واعتصاما مصحوبا بإضراب عن العمل بمقر المؤسسة، رافعين لافتات تطالب برحيل الرئيس المدير العام لـ«نفطال»، حسين ريزو، عقب الفضيحة التي هزت الشركة، مؤكدين بأن ما أقدم عليه هذا الأخير يسيء لسمعة الشركة وكل الموظفين فيها وإطاراتها.

وأكد العديد من العمال الذين تحدثت إليهم النهار أن الفيديو الذي بحوزتهم يثبت قيام أحد إطارات المديرية العامة بممارسة الرذيلة مع الرئيس المدير العام للشركة، مؤكدين في سياق حديثهم أن هذا الفيديو يثبت بالدليل صحة ادعائهم والأخبار التي كانت تروّج حول تصرفات الرئيس المدير العام للشركة. وأكد العمال بأنهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد إقالة أو استقالة الرئيس المدير العام لشركة «نفطال»، كما أنهم سيقومون، بداية من اليوم، بشل كافة المؤسسات والمرافق والهياكل التابعة لشركة نفطال، بما فيها محطات توزيع البنزين ومحطة توزيع الوقود الخاص بالطائرات على مستوى الدار البيضاء في الجزائر العاصمة.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمعرفة الأشخاص المتورطين فيه. من جهة أخرى، صرح الرئيس المدير العام لـ«نفطال» حسين ريزو لـلنهار بخصوص الفيديو الجنسي الذي تم نشره قائلا «الفيديو مفبرك وغير صحيح والذي نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي يريد تشويه صورتي»، مؤكدا بأنه أودع شكوى لدى وكيل الجمهورية لمعرفة المتورطين في هذا الفعل، مضيفا بأن هناك أشخاصا وأطرافا تريد الإطاحة به من على رأس الشركة من خلال نشر هذا الفيديو.