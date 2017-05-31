زيادات بـ2.5 ٪ في معاشات المتقاعدين بداية من جوان

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن زيادة بنسبة 2.5 من المئة في معاشات المتقاعدين خلال شهر جوان المقبل، بقرار من رئيس الجمهورية . وأوضح الوزير أمس خلال زيارة لأحد أسواق التضامن التي أنشئت بمناسبة شهر رمضان بساحة أول ماي، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قرر زيادة سنوية في معاشات المتقاعدين بنسبة 2.5 من المئة، وتشمل 2.8 مليون متقاعد، وسيتم صب هذه الزيادات في شهر جوان المقبل، وذلك بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي.

وأكد الوزير الذي كان رفقة كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، عبد القادر بوعزقي، بحضور الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن الأثر المالي لهذه الزيادة قدر بمبلغ يقارب 20 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه النسبة تم تحديدها بالأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد، مع مراعاة الوضعية المالية الحالية للصندوق، وقدرت النسبة الإجمالية للزيادات في معاشات المتقاعدين منذ 2010 باحتساب سنة 2017 بحوالي 60 من المئة.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن النفقات السنوية للصندوق الوطني للتقاعد تقدر بـ1000 مليار دينار، معتبرا أن استرجاع التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يعتبر من بين الأهداف الرئيسية ومن بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع. كما أكد على أهمية الموازنة بين ضرورة تثمين المعاشات من أجل دعم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، ولكن أيضا الحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد، وذلك في صالح المتقاعدين أنفسهم وفي صالح الأجيال القادمة .