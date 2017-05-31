مكتتبوا عدل 2 سيسددون 5 % فقط من قيمة الشقة كشطر ثان

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، محمد طارق لعريبي، أن مكتتبي «عدل 2» سيدفعون 5 من المئة من القيمة الإجمالية للمسكن، مضيفا أنه سيتم استدعاء 500 مكتتب يوميا وستستمر العملية الى غاية آخر مكتتب.

وقال بلعريبي في اتصال مع «النهار»، إن الوكالة اتخذت كل التدابير لضمان استدعاء المكتتبين الذين اختاروا مواقع مساكنهم، حيث سيستلمون أوامر دفع الشطر الثاني، حيث سيتم التعرف على تاريخ ذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة على شبكة الأنترنيت، في حين سيتم الإعلان عن المواقع لاحقا.

وسيتسلم 40 ألف مكتتب في «عدل 2» أوامر دفع الشطر الثاني، حيث يخص الإجراء المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنيت، منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر الماضي، والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني، من بينهم 40 ألف مكتتب في العاصمة.

ويمكن للمكتتبين المعنيين الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الإلكتروني لوكالة «عدل»، من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري. ومن جهة أخرى، ستشرع وكالة «عدل» في الأسابيع القليلة القادمة، في تسليم حصة جديدة من مساكن البيع بالإيجار. من جهة أخرى، ستشرع وكالة «عدل»، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، في تسليم حصص جديدة من مساكن البيع بالإيجار تتضمن 5 آلاف و857 وحدة، وذلك في 6 ولايات على غرار مستغانم 444 وحدة، خنشلة 657 وحدة، عين تموشنت 224 وحدة، وسيدي بلعباس 732 وحدة، سكيكدة 500 وحدة، والجزائر العاصمة 3 آلاف و300 وحدة.

للإشارة، فإن الترتيب التسلسلي للمكتتبين هو الذي سيحدد مواعيد استدعاء المسجلين لسنة 2013، وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة «عدل» لهذا الغرض، كما أن نتائج اختيار الموقع ستنشر بعد خمسة عشر يوما على موقع مساكن «عدل 2»، وذلك حتى يتسنى للمكتتبين دفع الشطر الثاني من قيمة المساكن، كما تتم عملية الدخول للموقع المخصص لاختيار مواقع المساكن بنفس كلمة السر السابقة.