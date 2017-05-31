رحلات بين الولايات للناقلين رسميا بداية من عيد الفطر المقبل

رخّصت وزارة النقل والأشغال العمومية لكل الناقلين العاملين في قطاع النقل الحضري وشبه الحضري بتنظيم رحلات لنقل المسافرين بين الولايات، أيام الأعياد والمناسبات، بعدما كانت مجمدة لما يقارب 10 سنوات، وهذا بعدما كانت حكرا على الناقلين الذين يحوزون رخص استغلال بين الولايات، وهذا بسبب الأزمة الخانقة التي يشهدها النقل ما بين الولايات، خلال أيام الأعياد، خاصة على مستوى الولايات الكبرى .

وكشف عبد القادر بوشريط رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، أمس في اتصال مع «النهار»، أنه بداية من عيد الفطر المقبل، سيتمكن الناقلون أصحاب الخطوط «الحضري وشبه الحضري» من تنظيم رحلات بين الولايات خلال المناسبات، في إطار الشروط التي تعتمدها وزارة النقل والأشغال العمومية. وأكد ذات المتحدث بأن كل ناقل معتمد في السلك الحضري وشبه الحضري بإمكانه أن ينظم رحلة ما بين الولايات، قبل 3 أيام من كل مناسبة، على غرار عيدي الفطر وعيد الأضحى، في حالة ما إذا كانت لديه رخصة استغلال، ولم يتم تسجيل أي عطب أو خلل في حافلته في محضر المراقبة التقنية، بالإضافة إلى امتلاكه شهادة تأمين للمركبة تتوافق مع شروط النقل بين الولايات.

وأشار بوشريط إلى أن وزارة النقل ستفتح باب تنظيم هذه الرحلات خلال 3 أيام التي تسبق عيدي الفطر وعيد الأضحى، وهذا من أجل تخفيف الضغط على الناقلين الذين يعملون في قطاع النقل ما بين الولايات، أين يتم تسجيل عجز في الرحلات تصل إلى حدود 30 من المئة، خلال هذه الفترة، أين سيكون بإمكان كل ناقل تنظيم رحلة من ولاية إلى ولاية أخرى من خلال الحصول على ترخيص من مديرية النقل التي ينتمي إليها.

وكانت نقابة الناقلين الخواص قد توصلت، في جانفي المنصرم، إلى اتفاق يتم بموجبه الالتزام بعدم رفع تسعيرة النقل بكل ولايات الوطن في الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهذا بعد الزيادات التي عرفتها تسعيرة الوقود، على أن يتم تلبية جملة من مطالب النقابة وعلى رأسها جدولة الديون واستعمال غاز البترول المميع من طرف الناقلين كوقود، والترخيص بتنظيم رحلات. تجدر الإشارة إلى أن قطاع نقل المسافرين يهيمن عليه القطاع الخاص، منذ التسعينيات .