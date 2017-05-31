تكوين أساتذة الابتدائي والمتوسط على برامج الجيل الثاني في 20 جوان

أمرت وزارة التربية الوطنية كافة مديرياتها الولائية على المستوى الوطني بالشروع في انتقاء الأساتذة المعنيين بتدريس مناهج الجيل الثاني بالابتدائي والمتوسط، بداية من الدخول المدرسي المقبل، وتحضيرهم للعملية التكوينية التي ستجرى يوم 20 جوان المقبل .

وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، فإن مصالح بن غبريت قد أصدرت تعليمات لكافة مديريات التربية تطالبها بضرورة الشروع في انتقاء الأساتذة المعنيين بتدريس أقسام الجيل الثاني في الابتدائي والمتوسط، بداية من الدخول المدرسي المقبل، وأضافت ذات المصادر أن مديريات التربية مطالبة بتحديد أسماء الأساتذة المعنيين بتدريس أقسام الجيل الثاني في الابتدائي والمتوسط، بداية من السنة المقبلة، خاصة بعد شروع وزارة التربية في توسيع الأقسام المعنية ببرنامج الإصلاحات الجديد إلى السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية متوسط، بداية من الموسم المقبل.

كما أمرت وزارة التربية كافة مديريها الولائيين بانتقاء الأساتذة أصحاب الكفاءة لهذه العملية من أجل تكوينهم على برامج الجيل الثاني، بداية من 20 جوان المقبل، حيث سيتم تنظيم دورة تكوينية خاصة لهؤلاء الأساتذة حول كيفية تدريس التلاميذ وفق البرامج الجديدة، والتي تعتمد على المقاربة بالكفاءات عوضا عن المقاربة بالأهداف.

كما دعت الوزارة كافة المديرين إلى تفادي اختيار الأساتذة المقبلين على التقاعد لهذا التكوين، والتركيز على الأساتذة أصحاب الخبرة والكفاءة الذين لا يزالون يعملون في القطاع لسنوات أخرى لا تقل عن 5 سنوات، من أجل إعطائهم الأقسام الجديدة وتمكينهم من متابعة نفس التلاميذ طيلة فترة دراستهم، سواء بالنسبة للطور الابتدائي أو المتوسط.

كما حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 20 جوان لانطلاق البرنامج التكويني الخاص بالجيل الثاني، مطالبة مديرياتها بالتنظيم المحكم للعملية وتفادي أخطاء العام الماضي، مع ضرورة التكوين الجيد للأساتذة بناء على ما تم استخلاصه من تجربة الموسم الدراسي الماضي، والتركيز على التقارير التي رفعها مفتشو التعليم الابتدائي، واستخلاص أهم النقاط السلبية التي واجهت الأساتذة العام الماضي، من أجل تفاديها مستقبلا.