سائق بدائرة حسين داي يقتـل جاره بسبـب قبو عمارة في ثاني أيام رمضان

اهتز حي «علي مدوش» بحسين داي على وقع جريمة نكراء راح ضحيتها رب عائلة في العقد الثالث، ارتكبها ابن حيه، وهو سائق بالدائرة الإدارية لحسين داي، بعد خلاف بين الطرفين حول قبو بعمارة حاول المتهم نزعه من الضحية عنوة من أجل إيواء شقيقته للتحصل على مسكن اجتماعي في إطار عملية الترحيل المقبلة، لكن الضحية لم يتقبل الفكرة وعارضها من خلال رمي أثاثها، فكان رد فعل المتهم عنيفا، حيث وجه له ضربة قاتلة، فلقي الضحية المدعو «رمضان» وهو رب عائلة حتفه بعدما وجه له الجاني ضربة بسكين على مستوى القلب أردته قتيلا.

وحسب مصادر النهار، فان الوقائع تعود إلى اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم وبالضبط في حدود الساعة الرابعة زوالا، أين دخل المتهم والضحية في مناوشات كلامية حادة حول القبو الذي كانت تشغله شقيقة المتهم، غير أن الضحية عارض القرار وقام بطردها ورمي أثاثها، فقام بتوجيه طعنة قاتلة للضحية بواسطة سكين اخترقت القلب، أين لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى نفيسة حمودي» بارني»، وبعدها فتحت مصالح الأمن بحسين داي تحقيقا أمنيا، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي سلم نفسه لمصالح الأمن. وحسب مصادر «النهار»، فإن المتهم والضحية من أبناء حي واحد والضحية كان معروفا لدى العام والخاص بحسن سلوكه، خاصة أنه موظف ويمارس رياضة كرة القدم. وإلى حين إتمام إجراءات التحقيق، من المقرر أن يتم عرض المتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي من أجل مواجهته بجناية القتل العمدي.