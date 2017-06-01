زيادات تصل إلى 5 آلاف دينار لـ 3 ملايين متقاعد

تحصلت «النهار» على أرقام رسمية صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تؤكد في مجملها بأن الزيادات التي أقرتها السلطات لفائدة مليونين وثمانمئة ألف متقاعد لا تسمن ولا تغني من جوع، ويمكن اعتبارها زيادات أقل من رمزية، خاصة في الظرف الراهن الذي تغيّرت فيه الظروف المعيشية الحالية .

قال مصدر رسمي من داخل مبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إنه بعد تأكيد وزير القطاع، مراد زمالي، على أن الزيادات في معاشات مليونين وثمانمئة ألف متقاعد ستكون بنسبة 2.5 من المئة، فإن الأثر المالي الذي ينجر عن ذلك سيتراوح ما بين 20 دينارا للفئة الهشة من المتقاعدين، فيما يرتفع الأثر المالي إلى خمسة آلاف دينار للمتقاعدين من فئة الإطارات الذين تقدر معاشاتهم بـ186 ألف دينار، بصفته أحسن سقف مقارنة بباقي المعاشات.

وأكد مصدر «النهار» في هذا الخصوص أن هؤلاء كانوا يتقاضون طيلة مسارهم المهني رواتب تقدر بـ270 ألف دينار، وأشار إلى أن خزينة الصندوق الوطني للتقاعد ستضخ 20 ألف مليار سنتيم من أجل تطبيق تلك الزيادات، بداية من شهر جوان بأثر رجعي من شهر ماي وإلى غاية شهر ديسمبر القادم.

وكانت «النهار» سباقة إلى كشف نسبة الزيادات التي ستمس مليونين وثمانمائة ألف متقاعد، حين أكدت أنها حددت بـ2.5 من المئة باعتبارها النسبة التي حددت السنة الماضية، بعدما عرفت تخفيضا بنبسة 50 من المئة، علما أن النسبة المحددة قانونا تقدر بخمسة من المئة، وتم تخفيضها نتيجة العجز المالي الذي يعانيه الصندوق الوطني للتقاعد، مما جعل الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، يأمر، يوم انعقاد لقاء الثلاثية بولاية بسكرة، مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» بمساعدة «CNR» من الناحية المالية من أجل دفع معاشات المتقاعدين.

«CNR» تضخ 9 آلاف و700 مليار

صبّ معاشات المتقاعدين يومي 20 و 21 جوان بمناسبة العيد

قرر الصندوق الوطني للتقاعد «CNR» تقديم تواريخ صب معاشات مليونين وثمانمئة ألف متقاعد، بمناسبة عيد الفطر الذي سيصادف يومي 26 أو 27 جوان الجاري، حيث أكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن فئة المتقاعدين التي تتقاضى معاشاتها يومي 20 و22 من كل شهر، صب معاشاتها يوم20 جوان الجاري، أما الفئة التي تتقاضى معاشاتها يومي 22 و24، فإن صب معاشاتها يكون يوم 21 جوان الجاري. وستضخ إدارة الصندوق الوطني للتقاعد ما قيمته 9 آلاف و700 مليار سنتيم، من أجل صب معاشات كافة المتقاعدين.