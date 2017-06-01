17 ٪ من الأجور القاعدية للجزائريين توجه لتأمين السيارات

كشفت دراسة جديدة حول التأمينات في سبع دول عبر العالم، أجرتها مجلة «أطلس» المتخصصة في مجال التأمينات عبر العالم، أن أسعار تأمين السيارات في الجزائر تعد الأقل تكلفة في إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدر بـ17 من المئة من الأجر القاعدي للجزائريين.

وحسب الدراسة التي نشرها الموقع التي تمت في 2004 و2010 و2017، فإن أسعار التأمين على السيارات في الجزائر تعد الأقل تكلفة مقارنة بالمغرب وتونس وبلدان إفريقية وأخرى في الشرق الأوسط على غرار السعودية، كما تضمنت الدراسة الزيادات والانخفاضات في احتساب التأمين وتكلفتها مقارنة بمداخيل الأفراد. وتوصلت الدراسة إلى إعطاء أرقام دقيقة حول الأسعار المطبقة في سبع دول وهي الجزائر، المغرب، تونس، الكاميرون، كوت ديفوار، السنغال، السعودية ولبنان، ووضعية السوق في 2017، حيث ارتكزت على منحة المسؤولية المدنية للسيارات من فئة 7 أحصنة وذات الاستعمال الخاص، وكذا تلك الموضوعة للاستغلال أو السير في 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل تدفق السيارات خلال فترات التحقيق في الدول المعنية.

وبلغة الأرقام، تقدر تكلفة التأمين في الجزائر بـ3061 دينار سنة 2017، فيما كانت تقدر في 2004 التي تصادف سنة بداية الدراسة بـ1911 دينار.

وفي دول المغرب العربي على غرار تونس، عرفت منحة المسؤولية المدنية في تأمين السيارات تراجعا، خلال الفترة المذكورة، قدرت بـ45 من المئة، وهي النسبة ذاتها التي عرفها المغرب، حيث تراجعت قيمة الانخفاض بأقل من 13 من المئة، خلال عشر سنوات سنوات الأخيرة. وأدى ارتفاع قيمة تأمين السيارات بالجزائر إلى تخصيص الجزائري ما نسبته 8 من المئة من الأجر المتوسط للتأمين، و17 من المئة من أجره القاعدي المضمون.

أما في تونس، فيتعين على المواطن صرف 35 من المئة من راتبه المتوسط أو 79 من المئة من أجره القاعدي المضمون، للحصول على ضمان المسؤولية المدنية للسيارة، فيما يخصص المواطن المغربي 47 من المئة من راتبه الشهري المتوسط لنفس التأمين، أي 6 مرات أكثر من الجزائري، و1.3 مرة أكثر من الفرد التونسي .