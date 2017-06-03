مقتل قاصر بطعنة خنجر بسبب بطارية سيارة مسروقة في وهران

لقي، أمس، قاصر يبلغ من العمر 17 سنة حتفه متأثرا بطعنة خنجر تلقاها من غريمه على مستوى القلب بدوار التيارتية بالحاسي في وهران، حيث أن الجريمة التي اهتز لها دوار التيارتية، وقعت إثر ملاسنات بين الضحية والجاني البالغ من العمر 19 سنة حول بطارية سيارة مسروقة، لتتحول إلى مشادات أين قام المتهم بتوجيه طعنة باستعمال سلاح أبيض من نوع خنجر للضحية، أين أصابه على مستوى القلب، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان، أين تم إخطار مصالح الدرك التي تنقلت إلى مسرح الحريمة لمعاينة الجثة ثم تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي لمستشفى وهران لإخضاعها للتشريح، فيما باشرت ذات المصالح تحقيقاتها التي أسفرت عن توقيف الجاني في ظرف قياسي بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.