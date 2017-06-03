هكذا تمكّن الجيش والدرك من إحباط الاعتداء الإرهابي في البليدة

الدرك يحجز سيارة «بيكانتو» استعملها الإرهابيون الثلاثة

عاشت مصالح الأمن على مستوى دائرة الأربعاء، ليلة أمس، حالة استنفار أمني قصوى عقب هجوم إرهابي على كتيبة الدرك الوطني في الأربعاء أثناء صلاة التراويح.

الواقعة حدثت عندما كانت سيارة للدرك الوطني في دورية بضواحي المدينة، ليتفاجأوا بطلقات نارية مصوبة نحوهم من قبل إرهابيين كانوا مختبئين في ضفة واد الجمعة، أين اشتبكوا لحظات مع رجال الدرك، حيث أصابوا 3 أفراد تم نقلهم مباشرة إلى العيادة متعددة الخدمات في الأربعاء ومن ثم تحويلهم على جناح السرعة من قبل سيارة الإسعاف للمستشفى العسكري في عين النعجة، فيما استعانت كتيبة الدرك الوطني بعناصر التدخل والمساعدة التابعين للأمن والوطني، حيث تم تطويق المكان، وقامت الأفراد الأمنية بمحاصرة الواد المؤدي لحوش سيد علي وحي 5 جويلية، فيما قام أفراد الجيش الوطني بالانتشار المكثف عبر جبال المنطقة لمحاصرة الإرهابيين، خاصة المدخل الشرقي والذي لا يستبعد أن يكون الإرهابيون قد تسللوا إليه، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن هناك معلومات تحوم في المدينة منذ فترة عن وجود إرهابيين من مدينة مفتاح يرتادون المدينة منذ فترة.

وأضافت المعطيات المتوفرة لدينا، أن الإرهابيين قدموا للمنطقة على متن سيارة «بيكانتو» سوداء اللون وعددهم 3 شباب، وقد أبدوا مقاومة عنيفة مع الجيش الوطني وأفراد الأمن عقب تبادل إطلاق النار، والذي أفضى إلى تعرض 3 أفراد من عناصر الدرك لإصابات خطيرة.

هذا وقد تمكن أفراد الدرك الوطني من حجز السيارة التي أتى على متنها الإرهابيون، وذلك بعدما اشتد الاشتباك وقام الإرهابيون بترك السيارة بالقرب من المركز التجاري «أوسكار» وتوجهوا نحو الطريق المؤدي لحي بن دالي علي في الأربعاء. وحسب شهود عيان، فإن الإرهابيين الفارين كانوا يرتدون ألبسة «موضة» عادية بعيدة كل البعد عن الشبهات.