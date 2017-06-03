حجز شحنة من المواد الغذائية الفاسدة داخل مخزن «قـفة رمضان» في تلمـسان

تمكنت مصالح الدرك الوطني في تلمسان مرفوقة بمصالح التجارة بأولاد الميمون شرق تلمسان، من إحباط محاولة لتزويد عشرات العائلات المعوزة بقفف رمضان تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية، حسبما أفاد به «النهار» مصدر رفيع المستوى.

جاء في تفاصيل هذه العملية أن المصالح المذكورة داهمت بناء على تسريبات مؤكدة مخزنا لمواد غذائية موجهة لملإ «قفة رمضان» يسيرها ممون من ولاية سيدي بلعباس، حيث تم ضبط كميات جد معتبرة من العجائن والمواد المصبرة منتهية الصلاحية، والتي كانت موجهة بطرق ملتوية لملإ قفة رمضان، لكن فطنة مصالح الدرك والتجارة حالت من دون حصول ما لا يحمد عقباه، وعلى إثرها حجزت المصالح آنفة الذكر الحمولة الفاسدة من المواد الغذائية التي طالها التلف على غرار المقارون والطماطم المصبرة والحليب المجفف، كما تم بعدها تحرير محضر قضائي يقضي بإتلاف الشحنة المحجوزة، مع إعداد ملف لصاحبها قصد متابعته قضائيا، مع العلم أن «قفة رمضان» أثارت ضجة كبيرة بأولاد الميمون بعد إقصاء عدد لا يستهان به من مستحقيها من الكوطة الموجهة لهم، خاصة النسوة، رغم تسليمهم وصولات الاستفادة، ووصلت الاحتجاجات على الإقصاء إلى العدالة، حيث تسلم وكيل الجمهورية لمحكمة أولاد الميمون عشرات الشكاوى من عائلات معوزة وأمر مصالح الشرطة بفتح تحقيقات معمقة حول التجاوزات التي عرفتها عملية توزيع «قفة رمضان» بأولاد الميمون، أضف إليها فضيحة الأغذية الفاسدة التي تم اكتشافها في مخزن تموين.