جدولة ديون 3500 مـقاولة لم تتسلم مستحقاتها من عدل وLPP

ستستفيد أزيد من 3500 مقاولة ناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وعلى رأسها تلك المؤسسات التي أشرفت على إنجاز المشاريع السكنية «عدل» والترقوي العمومي والمساكن الاجتماعية، والتي تتواجد في وضعية مالية صعبة، عن طريق ملف ترفعه لمصالح الصندوق الوطني للتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية «كاكوباث»، من أجل جدولة ديونها لدى الصندوق، وفق وما تقتضيه وضعيتها المالية.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» عن مصادر بالصندوق الوطني للتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات الأشغال العمومية والبناء والري «كاكوباث»، أن كل المؤسسات الناشطة في القطاعات التابعة للصندوق التي تثبت وجودها في وضعية مالية صعبة أو عدم تقاضيها لمستحقاتها في المشاريع التي أنجزتها والمشاريع التي أمّنها صندوق «كاكوباث»، سيعاد جدولة ديونها وتأجيلها إلى غاية خروجها من أزمتها المالية. وأكدت ذات المصادر بأن كل مؤسسة مقاولة تواجه صعوبة مالية عليها إعداد الملف الإداري ورفعه إلى المصالح المختصة للصندوق، على أن يتم الرد عليهم في الآجال المحددة، بعد دراسة ملفاتها، أين سيتم جدولة ديونها وفق ما يتناسب وقدراتها المالية، مؤكدا بأن كل مؤسسة ناشطة في هذه القطاعات تثبت وضعيتها ستستفيد من هذا الإجراء. وكانت الحكومة قد شرعت، الأسبوع الماضي، في تسوية المستحقات المالية المقدرة بـ60 مليار دينار لمؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية، حيث بلغ عدد المقاولات التي أنجزت المشاريع السكنية 3500 مؤسسة تنتظر تسديد مبالغ مستحقاتها المالية، منها أزيد من 900 مؤسسة كانت مهددة بالإفلاس. وفي الأخير، أكد ذات المصادر بأن العديد من مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية قد تأخرت عن دفع ديونها لدى صندوق «كاكوباث»، المتمثلة في مستحقات تأمين العمال والمشاريع المشرفة على إنجازها، بسبب التأخر في صب أموالها.