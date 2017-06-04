تسليم منارة وقاعة الصلاة بجامع الجزائر في 2017

أجرى، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، زيارة تفقدية لمشروع جامع الجزائر، حث فيها القائمين على إنجازه على احترام آجال تسليم قاعة الصلاة والمنارة والساحة كمرحلة أولى، مع التشديد على نوعية الإنجاز.

ودعا الوزير المؤسسة الصينية المشرفة على إنجاز جامع الجزائر إلى احترام التزاماتها المتعلقة بالتسليم الجزئي والنهائي لمشروع الجامع، الذي سيكون ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشرفين. وفي هذا السياق، أكد على ضرورة تسليم قاعة الصلاة والمنارة والساحة، خلال 2017.

وأكد شرفة في تصريح له على هامش زيارته للجامع الأعظم، أن هذا المشروع يمثل تحديا للوزارة كوصاية ولكل طرف، داعيا إلى رفع التحدي وتسليم المشروع في أقرب الآجال. وأكد المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة بأنه حث مسؤولي الورشة على تسليم قاعة الصلاة والمنارة والساحة، خلال 2017، مؤكدا بأن مصالحه تتوقع تسلم المشروع كلية خلال 2018. وفي رده على سؤال حول تمويل المشروع، طمأن الوزير بأنه تم الإيفاء بكل المستحقات المالية المعبر عنها من طرف مؤسسة الإنجاز، وبأنه لم يتم تسجيل أي مشكل مالي.

من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول بأنه سيتم تنظيم لقاءات دورية مع مسؤولي المشروع بشكل متواصل، قصد تقييم مدى تقدم الأشغال بانتظام، ورسم أوراق طريق للمراحل القادمة. يذكر أن نسبة الإنجاز المتعلقة بالأشغال الكبرى بمشروع جامع الجزائر بلغت 90 من المئة، بينما شرع، مؤخرا، في أشغال التهيئة الداخلية بقاعة الصلاة والمنارة والساحة أعمال التلبيس والجبس والرخام والبلاط .