إلـتزموا فـتاوى الـلجنة الدائمة وكبار العلماء في الحج

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال وزارة الحج السعودية، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، على ضرورة التزام الحجاج هذا الموسم بفتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في كل المسائل المتعلقة بأداء المناسك، لأن كل فتاوى العلماء تتطابق مع الشرع والسنة النبوية الشريفة.

وقال آل الشيخ في تصريح إعلامي له أول أمس، إن ما يجري في العالم الإسلامي من قضايا معاصرة لها صلة بالسياسة وبالأحوال وعمل الدول، يستوجب على الداعية الاكتفاء بذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من القواعد العامة في العلم، لأن ذلك جزءًا من التوعية والإرشاد للمقبلين على الحج .

وترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج اجتماعا عقدته اللجنة، أكد من خلاله أهمية وجوب بذل المزيد من الجهد والعمل لإنجاز جميع الخدمات ذات الصلة بأداء المناسك، وخصوصا ما يتصل بالمواقيت ومساجدها لتكون جاهزة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، قبل بدء الموسم بوقت كاف.

وجدد المسؤول السعودي بأن الحج رسالة عظيمة وكبيرة، لافتا إلى ضرورة تهيئة المساجد والمواقيت وما يتعلق بها للحجاج والمعتمرين والتوعية الإسلامية في الحج والإرشاد، والدعوة والإفتاء، سواء أكان ميدانيا أو هاتفيا أو ما إلى ذلك، باعتبار أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المصرح لها بهذا الاسم «التوعية الإسلامية في الحج».