أنيس رحماني يعتذر للصحافي عبد الوكيل بلام ورفاقه في حركة بركات

قدم المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني اعتذارته من الاعلامي عبد الوكيل بلام وحركة بركات على حملة قناة النهار ضد مناضلي الحركة ورموزها وكل من نزل من المواطنين الى الميدان رافضين لعهدة رابعة لرئيس بوتفليقة سنة 2014.

ونشر الزميل أنيس رحماني اعتذارا رسميا لحركة للاعلامي بلام وحركة بركات في تغريدة له على حسابه بـ "تويتر" قائلا: "أستاذ بلام فخور بلقاءك وفخور أن أعتذر لك شخصيا ولكل من أساءت لهم النهار عن غير قصد. جل من لايخطئ أخي العزيز ولا عقدة لي في الإعتذار".

واعبتر بلام، اعتذار الزميل أنيس رحماني من هذه الفئة سيكون خطوة محمودة وشرف خصومة ونبل معاملة لتجديد العزم في انطلاقة جديدة، واعدا اياه بالتفهم على حد قوله.

كما اعترف الاعلامي عبد الوكيل بلام أن كل ما لقيه المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني من حملة إعلامية شرسة ضده وضد قناة وجريدة النهار منذ فيفري 2014، لا يمت بصلة للشخص أنيس رحماني الذي التقاه آخر مرة في مقر القناة.

وروى عبد الوكيل بلام تفاصيل لقاءه مع الزميل أنيس رحماني والذي لمس في هذا الأخير تغييرا كليا غير الذي رسخت صورته في الأذهان في الحملة الشرسة التي قادها ضد قناة وجريدة النهار، مستحسنا ما لمسه من حديثهما حول مستقبل القناة وخطها.