أمطار معتبرة على الولايـات الوسطى والشرقية بداية من اليوم

ستشهد الولايات الشرقية والوسطى للوطن، أمطارا معتبرة بداية من ليلة الغد، بسبب قدوم اضطراب جوي متوسط النشاط، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة، التي لن تتجاوز 28 درجة في الولايات الساحلية، و30 درجة على الولايات الداخلية، حيث ستكون الرياح قوية تحت وقع الرعود.

وأفادت أمس، هوارية بن رقطة، المكلّفة بالإعلام في الديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ»النهار»، بأن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم، ستكون من صافية إلى مغشاة على المناطق الغربية في الصبيحة بسبب الضباب، ليتلاشى تدريجيا خلال الظهيرة، بينما ستكون الأجواء على الولايات الشرقية والوسطى، من مغشاة إلى غائمة نسبيا، مع احتمال رعود نشيطة على المرتفعات الوسطى والشرقية تكون معتبرة محليا، كما أن درجات الحرارة لنهار اليوم الأحد، ستتراوح بين 24 و34 درجة على الولايات الشمالية وبين 30 و44 درجة في الجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أنه وبداية من ليلة اليوم، سيلتحق اضطراب جوي بالمناطق الوسطى الشرقية، ويكون محمّلا بأمطار معتبرة، خاصة يوم الإثنين على الولايات الشرقية، في حين، ستكون الأجواء في الجنوب مغشاة على العموم، خاصة على تمنراست، الهڤار والطاسيلي، لتتحسن الأجواء بداية من يوم الثلاثاء على كافة الولايات الشمالية.

أما درجات الحرارة، فستبقى فصلية لتتراوح بين 24 و28 درجة على الولايات الساحلية، ومن 28 إلى 30 درجة على الولايات الداخلية.