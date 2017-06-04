داعش يتبنى اعتداءات لندن

أعلن تنظيم الدولة الاسلمية "داعش" الارهابي، اليوم الأحد مسؤوليته عن هجمات لندن التي راح ضحيتها 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، فيما تمكنت الشرطة البريطانية من القضاء 3 مهاجمين نفذوا الاعتداءات.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنها حققت تقدما في تحديد هوية منفذي الهجمات، مشيرة إلى أن فريق التحقيق يعتبر أن المسلحين عملوا بشكل مستقل.

وأوضح نائب رئيس سكوتلاند يارد، مارك رولي، في مؤتمر صحفي خاص: "نميل بصورة متزايدة إلى الاعتقاد أن الهجوم نفذ من قبل ثلاثة أشخاص، لكننا ندرس ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في تدبيره وما إذا كان هناك تنظيم إرهابي يقف وراءهم".

وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا مارك راولي، الأحد، إن المهاجمين الثلاثة قتلوا على يد رصاصات من 8 شرطيين، لكن بعد أن قتلوا 7 أشخاص وأصابوا العشرات، وأضاف ذات المتحدث أن الشرطيين "أطلقوا عددا لم يسبق له مثيل من الطلقات" لإيقاف المهاجمين الذين بدأ أنهم انتحاريون يرتدون سترات ناسفة.

وقاد المهاجمون الثلاثة شاحنة مستأجرة، ودهسوا مارة على جسر لندن، ثم ركضوا نحو منطقة بورو ماركت المزدحمة وطعنوا العديد من الأشخاص، وكان المهاجمون يرتدون ما تبين لاحقا أنها سترات ناسفة مزيفة.