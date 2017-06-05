شرطة تلمسان تفكـك شبكة لـسرقة السيارات يمتد نشاطها إلى الحدود

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن تلمسان من القبض على عنصر خطير من عصابة إجرامية استغلت فترة ما بعد الإفطار لتنفيذ عملية سطو على سيارة من نوع «بارتنار»، لحظة ترصد صاحبها وهو يغادرها من دون غلق بابها بالمفاتيح، مما سهل عملية الاستحواذ عليها والتوجه بها نحو وجهة مجهولة، وعند عودة صاحبها الذي تنقل نحو المقهى لاقتناء قارورة ماء تفاجأ باختفاء سيارته.

بعد ثلاث ساعات من البحث، تمكنت فرقة البحث والتدخل من استرجاع السيارة المعنية مهجورة بإحدى الأزقة بحي كولومبيا قرب مقهى السنوسي بالكيفان، حيث عثر عليها مغلقة من دون مفاتيح ووثائق وهاتف نقال كان بداخلها، وبعد رفع بصمات المشتبه فيهم ومطابقتها مع البصمة المجرمة، تأكد أن الفاعل يدعى «ن.ح» 32 سنة، أين تجرى معه تحريات معمقة، بعدما قبض عليه قرب المنطقة المذكورة. في سياق متصل، فككت شرطة باب العسة الحدودية عصابة إجرامية مسلحة كانت تستقل سيارة من نوع «مرسيدس»، قبل اعتراض طريق مرتادي السيارات لسرقة مركباتهم باستعمال العنف، والتي كانت تحول إلى مستودع ميكانيكي بمغنية لتفكيكها وبيعها كقطع غيار، حيث هذه الشبكة المسلحة استولت على سيارة من نوع «لاڤونا» بعد الاعتداء على صاحبها بأسلحة بيضاء، وبعدها توصلت الشرطة إلى هوية الجناة قبل القبض عليهم تباعا، كما تم العثور على السيارة المسروقة في مستودع ميكانيكي بمغنية مسبوق في سرقة السيارات وبيعها كقطع غيار، أين تم استرجاع كمية من هياكل المركبات، كما أن التحقيق لا يزال متواصلا في القضيتين.