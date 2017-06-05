لم نكن نجد ما نأكل أسبوعا كاملا وحين نمرض فلا دواء للعلاج

زوجي إقتنع بأن قانون المصالحة هو الحل وأدعو كل العائلات إلى النزول من الجبال

روت الإرهابية «ق.نورة» والمكناة بـ«أم سلامة»، زوجة الإرهابي «غ.محمد» المكنى «أبو ياسر»، قصتها في أعالي الجبل وسبب قرار استجابتها لقانون المصالحة الوطنية الذي نصّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الإرهابية المكنّاة بـ «أم سلامة» في شريط فيديو، إنها من مواليد 17 ديسمبر 1980، ومستواها الدراسي أولى متوسط، مشيرة إلى أنها التحقت بالجماعات الإرهابية في الجبال سنة 1996، حيث تزوجت بالإرهابي «أبو عاصم»، الذي قتل بعد شهر من زواجه بها، لتتزوج «غ.م» المكنى «أبو ياسر» الذي لا يزال مع الجماعات الإرهابية في الجبل، والذي أنجبت منه 3 أطفال.

وخلال شهادتها، قالت الإرهابية «أم سلامة» إنها أنجبت أطفالها في الجبل، أولهم «عبد الباري» في 2001 وبعده «يحيى» في 2003 و«أسامة» في 2011، مشيرة إلى أن العيش في الجبل كان صعبا إلى أن أصبح مستحيلا، لعدم وجود المال والدواء، حيث قالت: «كنا نعيشو شوية شوية، صعبت الحالة والدراهم ماكاش، التمشيطات كانت كثيرة، ووصل بنا الأمر لدرجة لم نأكل لأسبوع كامل عادي وعندما نمرض ماكاش الدواء، نبراو وحدنا».

وواصلت الإرهابية قائلة: «اقتنعت وجاءتني الفكرة كي أسلم نفسي، واقتنع زوجي بضرورة الاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية، وقدر ربي واستفدت منها، وقررت النزول من الجبل، حيث استقبلني أفراد الجيش الشعبي الوطني وعاملوني معاملة حسنة لحد الساعة والحمد لله».

ودعت الإرهابية التي سلّمت نفسها، أول أمس السبت، برفقة 3 من أبنائها وزوجها وكلّ العائلات التي لا تزال في الجبل أن يبادروا للاستجابة لقانون المصالحة الوطنية، كما استفادت هي منه ولن يحدث لهم أي شيء.

أما ابنها «عبد الباري» فقال إنه ولد وكبر في الجبل، إلا أن كثرة التمشيطات، جعلت الأكل والدواء غير متوفرين، ليقرر والده الذي لايزال هناك إرسالهم للاستفادة من قانون المصالحة الوطنية، بدل العيش هناك وقال: «أدعو والدي الذي لا يزال هناك، ومن معه للنزول من الجبال والاستفادة من قانون المصالحة».

أما الابن الثاني «يحيى» المكنى «أبو سعيد»، فقال إن والديه قررا الاستفادة من تدبير قانون المصالحة، مشيرا إلى أن المعيشة في الجبل صعبة ولا وجود لمأكل أو مشرب هناك، مشيرا إلى أن أفراد الجيش أحسنوا استقبالهم ورعايتهم.