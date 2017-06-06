يطعن جاره وزوجته بسيف ثم يحاول حرقهما بالبنزين بعوشبة في تلمسان

شهدت، أمس، ضاحية عوشبة الواقعة بنواحي بلدية عين فزة التابعة إقليميا لدائرة شتوان في تلمسان حالة توتر واستنفار قصوى، جراء نشوب شجار عنيف ومسلح بين عائلتين تربطهما صلة جوار منذ سنوات، وهذا بسبب خلاف على قطعة أرض متنازع عليها بين الطرفين منذ مدة.

أين تجددت، أمس، الملاسنات بين الجارين حول هذه القطعة، قبل أن تتطور إلى الأسوء، حين اقتحم أحدهما مسكن الثاني موجها طعنة خطيرة لجاره في الرأس محاولا ذبحه، كما تعرضت زوجته لإصابات طفيفة في نفس الهجوم الخطير الذي سرعان ما تطلب الاستنجاد بسيارة إسعاف من أجل نقل الجريحين إلى استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي لتلقي العلاجات اللازمة.

وأعقب هذا الحادث احتجاجات وفوضى بالشارع من قبل أقارب العائلة المستهدفة للقصاص والثأر من الجار المعتدي، علما أن هذا الأخير أقدم على غرز سيف في رأس الضحية وزوجته التي أصيبت بجروح طفيفة، حينما تدخلت للدفاع عن زوجها قبل أن يغمى عليها، ولم يتوقف الأخير عند هذا الحد، بل هدد بإحضار البنزين لإضرام النار في مسكن الجريحين وهما بداخله، محاولا التخلص منهما بكل الطرق جراء الشجار المندلع بينهما حول قطعة أرض.

وظلت قوات الدرك الوطني لتلمسان مرابطة بالمكان لفترة طويلة، كما تم تفريق الاحتجاجات التي أعقبت الاعتداء الهمجي، أين قطع متضامنون مع الضحيتين الطريق لبعض الوقت، قبل إعادة فتحه من قبل رجال الدرك التي ألقت القبض على المتورط في الاعتداء المذكور رفقة معاونيه، في انتظار ما سينتهي إليه التحقيق وتقديم الأطراف أمام العدالة.