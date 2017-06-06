مصير مجهول لآلاف المعتمرين الجزائريين حجزوا عبر القطرية

القطرية تؤكد تعويض تذاكر زبائنها أو إمكانية الحجز عبر وجهات أخرى

قررت الخطوط الجوية القطرية عبر مكتبها في الجزائر تعويض جميع المسافرين الذين كانوا قد حجزوا على متنها للتوجه إلى المملكة العربية السعودية، مقترحة عليهم عدة صيع لذلك، منها إعادة مبلغ التذكرة أو الحجز عبر رحلات أخرى تدخل ضمن شبكتها، حيث حجز عبر الخطوط القطرية آلاف المعتمرين الجزائريين الذين اعتادوا الذهاب للعمرة عبرها في رمضان.

وكشفت وكالات سياحية عن تحويل بعض مسافريها بصفة تلقائية من قبل القطرية إلى التركية للطيران، بعد منع طائراتها من دخول مطارات السعودية، في وقت لم تعلن القطرية بصراحة تحويل كل زبائنها الجزائريين المتجهين نحو السعودية إلى التركية، واكتفت باقتراح بعض صيغ التعويض من دون ذكر إعادة الحجز عبر التركية أو شركات طيران أخرى. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الخطوط الجوية القطرية تجري 7 رحلات أسبوعيا من الجزائر إلى الدوحة، وبالتالي فهي تقل آلاف الجزائريين لأداء العمرة، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، بالنظر لعدم توفر التذاكر على مستوى الجوية الجزائرية أو السعودية، لتكفلهما على وجه الخصوص بمعتمري الوكالات السياحية.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعليق جميع الرحلات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، مضيفة بأنه سيتم توفير خيارات بديلة لجميع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم من وإلى المملكة، ومن بينها تعويض مبلغ التذكرة أو إعادة الحجز على وجهات أخرى ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية.

ودعت الشركة زبائنها إلى زيارة موقعها الرسمي وصفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الإطار وحول حالة الرحلات، كما دعت المسافرين الذين يمتلكون حجوزات إلى ضرورة الاتصال على رقم خاص تم وضعه من قبل الشركة خصيصا للاستفسار من قبل زبائنها عن وضعية رحلاتهم، وطريقة تعويضهم سواء بتحويل رحلاتهم على خطوط أخرى أو التعويض المادي وفق ما أعلنته الشركة.