سحب استدعاءات مسابقة توظيف الأساتذة يوم 15 جوان

الاستدعاء يسحب من نفس موقع التسجيل وبنفس بيانات المترشح المسجل بها

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ انطلاق عملية سحب الاستدعاءات الخاصة بمترشحي مسابقة التوظيف المقررة نهاية جوان الجاري، حيث سيشرع أكثر من نصف مليون مترشح في سحب استدعاءاتهم بداية من 15 جوان، من أجل المشاركة في المسابقة.

وحسبما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية لـ$، فقد ضبط الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات تاريخ إعادة فتح الموقع الخاص بمسابقة التوظيف الخاصة بقطاع التربية، وذلك من أجل تمكين المترشحين المسجلين في المسابقة من سحب استدعاءاتهم الخاصة بالمسابقة. وأوضحت مصادر $ أن عملية سحب الاستدعاءات الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة ستنطلق بداية من 15 جوان الجاري، وذلك عبر الموقع الخاص بالمسابقة الذي يديره الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهو نفس الموقع الذي سجل فيه المترشحون أنفسهم للمسابقة.

وأكدت ذات المصادر أن هذا الإجراء يخص أكثر من 500 ألف مترشح قاموا بالتسجيل في المسابقة عبر الموقع المخصص لذلك، حيث سيتم الإبقاء على الموقع مفتوحا بداية من 15 جوان إلى غاية الانتهاء من كافة المترشحين وتمكينهم من سحب استدعاءاتهم، للمشاركة في الامتحان الكتابي الخاص بمسابقة توظيف الأساتذة المقرر إجراؤها يوم 29 جوان الجاري.

كما أشارت مصادر «النهار» إلى أن المترشح وبمجرد ولوجه إلى الموقع عليه اختيار مديرية التربية التابع لها حسب إقامته، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين سجل بهما أول مرة، ثم كتابة رقم التأكيد الخاص بالموقع، لاستظهار الاستدعاء الخاص به الذي يمكنه طبعه مباشرة من الموقع، وهو الاستدعاء الواجب استظهاره يوم الإجراء، خاصة أن أنه يحمل المعلومات الخاصة بالمترشح وتاريخ إجراء الاختبار الكتابي وعنوان مركز الإجراء الخاص بالمترشح، إضافة إلى برنامج الاختبار، وهي المعلومات التي يحتاجها المترشح لاجتياز الاختبار الكتابي المقرر يوم 29 جوان الجاري.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن تنظيم مسابقة توظيف 10 آلاف أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي في مختلف المواد والولايات، حيث تم فتح عملية التسجيلات في المسابقة، والتي عرفت مشاركة ما يزيد عن نصف مليون مترشح، يشاركون في الاختبار الكتابي من أجل الظفر بأحد المناصب الـ10 آلاف المفتوحة من طرف الوزارة، وتسلمها بداية من سبتمبر 2017.