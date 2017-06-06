أول تعليق للخارجية الجزائرية حول ما يحدث بين دول الخليج

أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن قلقها إزاء الأزمة الدبلوماسية بين بعض دول الخليج ومصر والتي ستؤثر على وحدة وتضامن العالم العربي، حسب بيان للوزارة.

وأضاف ذات المصدر أن الجزائر تتابع تدهور العلاقات بين دول الخليج ومصر بعدما أعلنت كل كل من الامارات والبحرين والسعودية ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ودعت الخارجية الجزائرية في ذات البيان دول الخليج للجلوس الى طاولة الحوار لحل الخلافات وتجاوزها والتي يمكن أن تنشأ بشكل طبيعي بين الدول، ودعت الجزائر إلى ضرورة التحلي بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية للدول.

وختم البيان بأن "الجزائر تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وان الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية خاصة وأن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية كثيرة على غرار الارهاب".