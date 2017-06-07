وزارة الصّحة تحقّق في ظهور حالة إصابة بالملاريا

الاشتباه في الأفارقة العاملين في غرداية بحمل الفيروس الطفيلي للمرض

باشرت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحقيقا في علم الوباء والحشرات لتحديد أسباب ظهور حالة مشتبه فيها لداء حمى المستنقعات سجلت، مؤخرا، بمدينة العطف في غرداية.

وأجرى فريق محلي يتشكل من أطباء وتقنيي الصحة المكونين مسبقا في الأمراض المعروفة بالاستوائية، تحقيقا لتحديد الأسباب والسلسلة الناقلة لهذا المرض، عقب ظهور حالة مشتبه فيها لحمى المستنقعات لشاب عمره 27 سنة يقطن بمدينة العطف، والذي تم إجلاؤه إلى مصالح الاستعجالات بمستشفى الدكتور ترشين إبراهيم.

وتم تطبيق الكشف الميداني بالحي الذي يقطن فيه المريض، حسب بروتوكول المنظمة العالمية للصحة، من خلال الفحص بطريقة القطرة السميكة وتقنية تركيز الكريات الحمراء، على أكثر من مئة شخص يقطنون بالمنطقة. كما جرت أيضا عملية كشف سلبي في البحث عن حالات لمرضى أو حاملي طفيلي المرض، وفي بؤر الأنوفيليا بذات الحي الذي يشهد نشاطا لليد العاملة من دول الساحل الصحراوي، الذين يشتبه حملهم لطفيلي المرض.

وقد طُلب من جميع الأطباء بولاية غرداية التحلي باليقظة وممارسة الكشف باستعمال طريقة القطرة السميكة، بغرض البحث عن حمى المستنقعات داخل الدم لكل حالة تعاني من حمى شديدة غير مفهومة. وحسب حصيلة صادرة عن مديرية الصحة والسكان، فقد سجلت ولاية غرداية 13 حالة لحمى المستنقعات المستوردة، منذ مطلع 2017.